В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулась крупнейшая группировка кораблей НАТО с истребителями F-35

Корабли НАТО направляются в сторону Крыма, а также к российским базам в Сирии.

Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что возглавил группировку натовских кораблей британский авианосец Queen Elizabeth. На его палубе размещены истребители, в том числе и восемь истребителей-невидимок F-35 Королевских ВВС Великобритании и десять аналогичных истребителей Корпуса морской пехоты США. Помимо британского авианосца в составе группировки шесть кораблей Королевского флота, подводная лодка, 14 военно-морских вертолетов и рота Королевской морской пехоты.

Корабли НАТО снова войдут в Черное море, где возьмут курс в направлении побережья Крыма. В сторону полуострова выдвинутся два корабля ВМС Великобритании. Основная часть кораблей из этой группировки проследует к базе ВМФ РФ в сирийском Тартусе.

Планируется, что авианосная группа отработает также взаимодействие с ключевыми партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Британское издание «ВВС» передает, что этот поход через Средиземное море станет демонстрацией готовности Королевского флота к действиям на мировой арене. Лондон, отмечают британские эксперты, решил просигнализировать о намерениях поддерживать союзников в любой точке мира и о том, что будет сдерживать своих потенциальных противников.

Эксперты говорят о том, что британцы могут попытаться задействовать свои истребители рядом с побережьем Сирии, и это может спровоцировать серьезное обострение ситуации, а также ухудшить отношения России и Великобритании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей