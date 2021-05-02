В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулась крупнейшая группировка кораблей НАТО с истребителями F-35

Неудачный запуск крылатой ракеты «Калибр» с российского корабля «Маршал Шапошников» вызвал радость в Киеве. Но украинский военный эксперт Тарас Чмут
Военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик разобрались, как можно противодействовать турецким и американским дронам.
Анкара снова может вмешаться в конфликт между странами на постсоветском пространстве. В Турции рассматривают возможность поставок Киргизии
Военный корабль ВМФ США «USCGC Hamilton» прикрылся от сопровождения российского гвардейского ракетного крейсера «Москва», для чего ушел под защиту
ВКС России в Сирии на границе с Турцией в качестве помощи Анкаре применили против боевиков нечасто используемые фотоосветительные бомбы. Применялись
В сети появились видеокадры применения российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс» против американского тяжелого танка M1
В Сети опубликованы видеокадры, снятые с воздуха в ходе учений фрегата «Маршал Шапошников», который после модернизации получил крылатые ракеты
Вооруженные силы Украины перебросили к линии разграничения на Донбассе не менее 70 единиц бронетехники. Как сообщает Avia.pro, ссылаясь на
Обстановка на северо-западе Сирии заметно ухудшилась. Бандформирования готовятся нанести мощный удар из зоны деэскалации Идлиб. ВКС России подняты в
В последнюю неделю СМИ смакуют выдвинутые Чехией и Болгарией обвинения российских спецслужб в подрыве складов с боеприпасами, предназначенными для
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