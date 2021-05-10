Самолет ВВС Польши устроил провокацию против российских С-400 и белорусских С-300

Польский военные самолет совершил провокационные маневры против белорусских ЗРК С-300, а также против российских ЗРК С-400, которые развернуты на территории Калининграда. Малогабаритный польский самолет пролетел в нескольких сотнях метров от С-400 и С-300, заставив их активизироваться и раскрыть свое местоположение, передает «Avia.pro».

По данным мониторинговых сервисов, малогабаритный легкомоторный военный самолет ВВС Польши совершил полет в критической близости от белорусской границы, активизировав работу ЗРК С-300. Учитывая, что данная зона находится под контролем и российских ЗРК С-400, то предполагается, что провокация была направлена и против мощнейших российских комплексов «Триумф», которые расположены в Калининградской области.

Эксперты предполагают, что такой полет военного самолета Польши был вовсе не случайным —ведь активизируя средства радиотехнической и радиоэлектронной разведки, польские военные могли отследить местонахождение указанных ПВО. Известно, что это уже не первый случай провокации со стороны Польши — в апреле были зафиксированы еще 2 полета самолетов ВВС Польши с нарушением воздушного пространства Белоруссии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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