Бомбардировщики B-52H ВВС США завершили отработку удара по целям у границ Крыма

Бомбардировщики B-52H ВВС США вместе с другой авиацией союзников по НАТО завершили отработку ударов по целям близ Крыма и, как стало известно нашему агентству, уже вернулись на базу Марон в Испании.

Согласно информации западных военных источников, самолеты ВВС США B-52H Stratofortress из 2-го бомбардировочного крыла базы ВВС Барксдейл, которые в воздушном пространстве над Черным морем работали вместе с венгерскими Gripens, итальянскими Eurofighter и F-16 ВВС Греции, Румынии и Болгарии, отработали уничтожение российских стратегических объектов на территории полуострова Крым.

Причем, боевая авиация НАТО совершала полеты по нестандартной траектории, которые вызвали озабоченность у экспертов и расценивались как намеренная провокация.

«Миссия в Черном море обеспечила бесценную подготовку наших летчиков, поскольку они смоделировали критически важные возможности для наших сил и взаимодействия с нашими союзниками в регионе», - прокомментировал отработку генерал Стивен Бэшем, заместитель командующего ВВС США в Европе и Африке.

Он добавил, что проработка различных сценариев над Черным морем стала демонстрацией (по всей видимости, России) того, что силы Альянса готовы совместными усилиями реагировать на любую угрозу и в любой момент.

«США, таким образом, попытались показать противникам: мы здесь, мы в Европе, и готовы к пресечению любой угрозы», - подчеркнул Бэшем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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