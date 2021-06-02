Украинские военные на границе с Крымом отработали защиту морского побережья от российского десанта

Подразделения Объединенных сил ВС Украины на границе с Крымом отработали защиту морского побережья от высадки российского десанта. Об этом сегодня сообщила пресс-служба командования ОС.

Приводится легенда учений. В соответствии с ней, как рассказал командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев, подразделения разведки в нескольких десятках километров от побережья выявили корабельно-катерную группу условного противника (надо полагать, России), которая уже успела произвести тактическое развертывание и приближалась к району высадки морского десанта. Противник намеревался завладеть опорными пунктами украинских подразделений. Кроме того, он готовился ко второй волне высадки морского десанта.

По тревоге были подняты все силы. Военные определили точные координаты нахождения в Черном море кораблей и катеров противника.

Уточняется, что в маневрах были задействованы наземный, воздушный и морской компоненты группировки войск. В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие в ходе ведения боя и быстрой смены окружающей обстановки. Сами учения проходили в приближенных к боевым условиях.

«Первый удар условному противнику был нанесен экипажами вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров, чтобы занять оборону вдоль береговой полосы», - рассказал генерал-лейтенант Наев.

Тактико-специальные учения были завершены действиями малых бронированных артиллерийских катеров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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