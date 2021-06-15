Российские и сирийские военные провели секретную встречу в Латакии

СМИ сообщают о секретной встрече российской и сирийской военных делегаций на северо-востоке Латакии.

По информации Baladi News, которое ссылается на свои анонимные источники, в понедельник, 14 июня, российский военный вертолет доставил нескольких офицеров в город Салма. Информаторы уточнили, что встреча состоялась на фоне ставших интенсивными полетов российской ударной авиации над этим районом.

В публикации говорится, что российские офицеры также посетили несколько линий фронта, отделяющих позиции правительственных сил САР от оппозиционных группировок в Курдских горах и северо-восточной сельской местности Латакии. Обстановка в регионе достаточно напряженная.

Baladi News подчеркивает, что боевики нацелены на города Салма и аль-Кабина в Латакии, а также на аль-Дар аль-Кабира и Хазарин в южной части Идлиба.

В то же время правительственные силы при поддержке авиации отступать не собираются и продолжают «зачистку». Авиаударам и наземным атакам подвергаются позиции террористов на юге Идлиба и на равнине Аль-Габ в Хаме.

О каких-либо договоренностях, достигнутых на встрече, издание не сообщает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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