Сирия вводит военное подкрепление на севере Даръа

Правительственные войска Сирии после нападения на отделение государственной службы безопасности несколько дней назад направили военное подкрепление в район Махаджех, что на севере провинции Даръа. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), штаб-квартира которой находится в Лондоне.

Войска Башара Асада, опасаясь будущих атак, установили грунтовые заграждения в непосредственной близости от отделения безопасности. Там несколько дней назад сработало взрывное устройство, установленное неизвестными злоумышленниками.

Вчера правительственные силы штурмовали несколько домов в городе Махаджех на севере Даръа. В ходе операции были арестованы около десяти человек. Считается, что они могут быть причастны к инциденту.

О численности военнослужащих, которые были дополнительно переброшены в провинцию, а также о задействованной технике SOHR подробностей не приводит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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