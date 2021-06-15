Сирия вводит военное подкрепление на севере Даръа

Image 16+
Сирия вводит военное подкрепление на севере Даръа
В Мире / Сирия

Правительственные войска Сирии после нападения на отделение государственной службы безопасности несколько дней назад направили военное подкрепление в район Махаджех, что на севере провинции Даръа. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), штаб-квартира которой находится в Лондоне.

Войска Башара Асада, опасаясь будущих атак, установили грунтовые заграждения в непосредственной близости от отделения безопасности. Там несколько дней назад сработало взрывное устройство, установленное неизвестными злоумышленниками.

Вчера правительственные силы штурмовали несколько домов в городе Махаджех на севере Даръа. В ходе операции были арестованы около десяти человек. Считается, что они могут быть причастны к инциденту.

О численности военнослужащих, которые были дополнительно переброшены в провинцию, а также о задействованной технике SOHR подробностей не приводит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Сирия вводит военное подкрепление на севере Даръа

Вчера, 21:55

Испанские истребители Eurofighter Typhoon вылетали для сопровождения российского самолета ДРЛО А-50У

Вчера, 11:45

Российские и сирийские военные провели секретную встречу в Латакии

Вчера, 10:40

Большая часть провинции Идлиб в Сирии находится под военным влиянием Турции

Вчера, 10:20

Военные США отработали удары по двум ракетным батареям С-400 «Триумф»

Вчера, 09:00

Бизнесмен Пригожин озвучил очевидные результаты «расследования о расследовании» Bellingcat

Вчера, 07:15

Конвой из 33 американских автомобилей въехал в сирийскую Хасаку

14-06-2021, 18:25

Индия, заинтересованная в покупке легкого российского танка «Спрут», будет допущена к его испытаниям

14-06-2021, 12:25

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

14-06-2021, 12:25

Военная база США Victory неподалеку от аэропорта Багдада атакована дронами

14-06-2021, 11:20

Политолог: Турция стремится легализовать свое военное присутствие в Ливии

14-06-2021, 10:20

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

14-06-2021, 09:50

Турецкие силы второй день подряд обстреливают город Тальманс в Идлибе

14-06-2021, 09:30

Американские военные конвои были атакованы сразу в четырех провинциях Ирака

14-06-2021, 08:55

Эксперт Кнутов: офицеры НАТО готовят армию Украины к атаке по республикам Донбасса

14-06-2021, 00:05

Глава МИД Белоруссии Макей рассказал о «триумфе говорящих голов без мозгов»

13-06-2021, 22:50

Важнейшие детали для турецких беспилотников поставляются Великобританией

13-06-2021, 19:30

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

13-06-2021, 12:45

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе

13-06-2021, 10:45

Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз

13-06-2021, 10:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств
  • 13-06-2021, 12:45

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

Американский генерал, глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выступил с очередным резонансным заявлением. На этот раз он решил

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы
  • 14-06-2021, 09:50

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

Известный российский экономист и политолог Михаил Хазин считает, что НАТО попробует вывести ядерное вооружение с территории Европы ради улучшения

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе
  • 13-06-2021, 11:10

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

Военный эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, может ли Россия в ответ на размещение американского вооружения на

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США
  • 13-06-2021, 21:55

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев раскритиковал стратегию Центробанка, которая «подыгрывает руководству США». Глазьев

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе
  • 13-06-2021, 10:45

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе

Россия совместно с правительственными силами Сирии продолжает зачищать страну от «остатков» террористов. Как стало известно нашему изданию, несколько

Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют
  • Вчера, 08:20

Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют

Осенью в России могут повысить налоги для тех, кто имеет в собственности несколько объектов недвижимости. Об этом стало известно информационному

Новости партнеров
Новости партнеров
Российские и сирийские военные провели секретную встречу в Латакии
  • Вчера, 10:40

Российские и сирийские военные провели секретную встречу в Латакии

СМИ сообщают о секретной встрече российской и сирийской военных делегаций на северо-востоке Латакии. По информации Baladi News, которое ссылается на

Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз
  • 13-06-2021, 10:25

Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз

США хотят оставаться единственной сверхдержавой в мире и хотят, чтобы их союзники по НАТО сплотились за однополярность, пишет на страницах Al Jazeera

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских
  • 14-06-2021, 12:25

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

Вступление Украины в НАТО президент России Владимир Путин назвал «красной чертой» для РФ, поскольку в этом случае ракеты Альянса до центральной части

Биолог рассказала, почему коронавирус COVID-19 снова бьет рекорды и что ждет заболевших
  • Вчера, 17:30

Биолог рассказала, почему коронавирус COVID-19 снова бьет рекорды и что ждет заболевших

Профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала дальнейшее поведение коронавирусной