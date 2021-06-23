США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя украинские и российские самолеты

Китайское национальное космическое управление (CNSA), как стало недавно известно, отклонили заявку США на участие в научных работах на борту новой
Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:
На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в России и с учетом введения инициативы принудительной вакцинации, россияне могут остаться без работы
Как известно, отношения между Россией и Западом в последнее время сильно накалились. Некоторые эксперты считают, что если ситуация ухудшится, то
Европейские эксперты давно разрешили применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей 12-15 лет. К сентябрю такое же решение должно быть одобрено и
Цвет глаз может предупреждать о риске развития определенных состояний и заболеваний. Специалисты призывают помнить о них, чтобы вовремя распознать
Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов заявил о том, что НАТО может развернуть свои ракеты в Днепре или Харькове. Это, по его
В России с недавнего времени наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В этой связи медики и чиновники вновь заговорили о необходимости
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в связи с появлением новых агрессивных штаммов коронавируса специалисты разрабатывают
В России продолжает распространяться индийский штамм коронавируса. В связи с этим Минздрав призвал вакцинироваться переболевшим и ранее прививавшимся
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle