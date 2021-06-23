США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя украинские и российские самолеты

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США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя украинские и российские самолеты
Политика / В Мире

США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя для этого украинские и российские самолеты.

Военное обозрение сообщает, что американцы решили воспользоваться услугами России и Украины, чтобы вывезти из Афганистана свое вооружение и военную технику.

Портал Flightradar, отслеживающий перемещение авиации по всему миру, опубликовал информацию о том, что из Афганистана вывозили американское вооружение самолеты российской авиакомпании «Волга-Днепр» и украинского «Антонова».

Российский Ан-124-100 «Руслан» RA-82047 компании «Волга-Днепр» совершил перелет в ночь с 22 на 23 июня из Дубая в Кабул, откуда направился в Исламабад. Информации о грузе, который он перевозил, нет. Но сообщается, что груз связан с деятельностью войск США.

В эту же ночь в Кабул вылетел украинский самолет «Мрия» (Ан-225). Он направился в столицу Афганистана из Киева. В Кабуле «Мрию» загрузили, после чего он вылетел в Карачи. О том, какой груз транспортировал этот самолет, не сообщается. Но, как рассказал источник, груз был габаритным.

С какой целью американцы вывозят свое вооружение и технику в Пакистан, в США не объясняют. Как известно, Исламабад ранее отказался размещать на территории Пакистана американских военных и не давал Вашингтону разрешение на развертывание баз. Пакистанские власти комментариев по этому поводу не дают.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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