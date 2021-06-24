В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса COVID-19

Новая вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована на территории Израиля, который несколько недель назад сообщил о тотальной иммунизации населения. Эксперты предположили, что очередная волна заражений может быть связана с агрессией индийского дельта-штамма вируса, против которого выработанный иммунитет граждан может не иметь полной эффективности.

Несмотря на то, что Израиль стал одним из мировых лидеров вакцинаций, и один из первых отчитался о полной вакцинации населения, однако это не уберегло страну от новой вспышки коронавируса. Количество регистрируемых болезней колеблется в отметке 100 в день, однако эксперты прогнозируют, что в дальнейшем этот показатель будет усиливаться.

«Не исключено, что в Израиль был завезен индийский штамм. Хотя Тель-Авив продолжает очень строго контролировать всех, кто выезжает и въезжает в страну, однако россияне с двойным гражданством могут спокойно пересекать границу Израиля. О том, что на территории еврейского государства может свирепствовать индийский дельта-штамм, говорит тот факт, что в Израиле стали заражаться дети и молодежь — как известно, индийский штамм агрессивен в первую очередь против молодого организма», - прокомментировали эксперты.

Также одной из причин распространения коронавируса может быть пренебрежение населением карантинными мерами, которые ввела ВОЗ. Центр информации и знаний о коронавирусе, работающего в структуре военной разведки (АМАН) предоставил сведения о том, что в Израиль потенциально могут проникнуть и другие мутации вируса — в частности, из Южной Америки и Африки. В связи с этим Израиль может ввести новый жесткий локдаун, а также начать программу по ревакцинации населения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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