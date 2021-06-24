В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса COVID-19

Image 16+
В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса COVID-19
В Мире

Новая вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована на территории Израиля, который несколько недель назад сообщил о тотальной иммунизации населения. Эксперты предположили, что очередная волна заражений может быть связана с агрессией индийского дельта-штамма вируса, против которого выработанный иммунитет граждан может не иметь полной эффективности. 

Несмотря на то, что Израиль стал одним из мировых лидеров вакцинаций, и один из первых отчитался о полной вакцинации населения, однако это не уберегло страну от новой вспышки коронавируса. Количество регистрируемых болезней колеблется в отметке 100 в день, однако эксперты прогнозируют, что в дальнейшем этот показатель будет усиливаться.



«Не исключено, что в Израиль был завезен индийский штамм. Хотя Тель-Авив продолжает очень строго контролировать всех, кто выезжает и въезжает в страну, однако россияне с двойным гражданством могут спокойно пересекать границу Израиля. О том, что на территории еврейского государства может свирепствовать индийский дельта-штамм, говорит тот факт, что в Израиле стали заражаться дети и молодежь — как известно, индийский штамм агрессивен в первую очередь против молодого организма», - прокомментировали эксперты. 

Также одной из причин распространения коронавируса может быть пренебрежение населением карантинными мерами, которые ввела ВОЗ. Центр информации и знаний о коронавирусе, работающего в структуре военной разведки (АМАН) предоставил сведения о том, что в Израиль потенциально могут проникнуть и другие мутации вируса — в частности, из Южной Америки и Африки. В связи с этим Израиль может ввести новый жесткий локдаун, а также начать программу по ревакцинации населения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса COVID-19

Сегодня, 21:55

The Times: весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании

Сегодня, 19:05

The Spectator считает инцидент с британским эсминцем Defender у Крыма частью стратегии НАТО

Сегодня, 11:35

The Times назвало Черное море местом начала полномасштабной войны

Сегодня, 11:20

США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя украинские и российские самолеты

Вчера, 15:35

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля

Вчера, 11:05

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя

Вчера, 07:10

Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию

22-06-2021, 08:30

Результаты исследования социолога Шугалея нивелировали вбросы западных СМИ

21-06-2021, 22:05

NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США

21-06-2021, 16:25

Европейская вакцина не защищает от индийского дельта-варианта коронавируса

21-06-2021, 00:10

Baijiahao: Великобритания допустила ошибку и подставила свою авианосную группу под удар РФ

20-06-2021, 09:40

Экспериментальный самолет-шпион США «проверил» системы ПВО России

19-06-2021, 18:05

Baijiahao: реакция РФ на провокации НАТО произвела фурор на международной арене

19-06-2021, 18:05

В США обеспокоены из-за новостей о российском «КУБ-БЛА»

19-06-2021, 08:50

Американский генерал: Пентагон преуменьшает масштабы пропажи оружия

18-06-2021, 19:20

Туадера назвал клеветническими публикации CNN о российских инструкторах в ЦАР

18-06-2021, 19:10

Washington Examiner: Байден стал орудием России по ослаблению Запада

18-06-2021, 09:10

Западные СМИ: Путин троллил США и уехал из Женевы с победой

17-06-2021, 21:30

Россотрудничество отказывается работать в стратегических важных для страны регионах

17-06-2021, 16:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма
  • Сегодня, 12:50

Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма

Президент РФ Владимир Путин обратился с конкретным поручением к министру обороны России Сергею Шойгу после провокации британского эсминца у берегов

Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию
  • 22-06-2021, 08:30

Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию

Китайское национальное космическое управление (CNSA), как стало недавно известно, отклонили заявку США на участие в научных работах на борту новой

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя
  • Вчера, 07:10

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя

Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:

«Уровень антител никакого значения не имеет»: Россиянам рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19
  • Сегодня, 00:35

«Уровень антител никакого значения не имеет»: Россиянам рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам об особенностях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». Так,

The Times назвало Черное море местом начала полномасштабной войны
  • Сегодня, 11:20

The Times назвало Черное море местом начала полномасштабной войны

Еженедельная британская газета «The Times» проинформировала о попытке России окончательно уничтожить свои взаимоотношения с Западом. По мнению

ВОЗ не рекомендует вакцинировать от коронавируса COVID-19 детей до 18 лет
  • 22-06-2021, 14:50

ВОЗ не рекомендует вакцинировать от коронавируса COVID-19 детей до 18 лет

Европейские эксперты давно разрешили применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей 12-15 лет. К сентябрю такое же решение должно быть одобрено и

Новости партнеров
Новости партнеров
Медики рассказали, какие риски для здоровья таит в себе цвет глаз человека
  • 22-06-2021, 08:40

Медики рассказали, какие риски для здоровья таит в себе цвет глаз человека

Цвет глаз может предупреждать о риске развития определенных состояний и заболеваний. Специалисты призывают помнить о них, чтобы вовремя распознать

США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя украинские и российские самолеты
  • Вчера, 15:35

США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя украинские и российские самолеты

США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя для этого украинские и российские самолеты. Военное обозрение сообщает, что американцы

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля
  • Вчера, 11:05

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля

Женщина из Квинсленда заразилась COVID-19 от полностью привитого работника отеля, с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает австралийское бюро

Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США и Британии к российским границам
  • Вчера, 12:05

Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США и Британии к российским границам

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал о том, что действия военных США и Британии могут спровоцировать серьезные военные инциденты. Он