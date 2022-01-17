Суд во Франции признал вакцинацию от коронавируса сознательным экспериментом

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Суд во Франции признал вакцинацию от коронавируса сознательным экспериментом
В Мире
Фото из открытых источников

Решение, которое принял суд во Франции, можно расценивать как подтверждение того, что вакцинация от коронавируса - сознательный эксперимент, на который граждане идут добровольно. Следовательно, они сами и несут ответственность за последствия. Об этом рассказало издание Unser Mitteleuropa.

В Париже после вакцинации от коронавируса умер пожилой бизнесмен. Осознавая возможные риски, мужчина застраховал свою жизнь на случай смерти после прививки на миллионы долларов. Их должны были выплатить детям и внукам. Но страховщики отказались выплачивать страховку. И суд их в этом поддержал. В решении органа правосудия сказано, что умерший сознательно принимал экспериментальную вакцину от коронавируса на свой страх и риск.

Летальный исход был признан случаем, который под страховые выплаты не попадает. В решении суда говорится, что о возможных побочных эффектах препарата умерший знал, так как о них предупреждают перед вакцинацией. Стало быть, согласившись на прививку, он осознавал риски для жизни и здоровья.

К тому же, указал суд, во Франции нет предписания, согласно которому все люди обязаны вакцинироваться.

Цинизм данной ситуации в том, что, как пишет «Накануне.ру», всю ответственность за последствия даже суды перекладывают на граждан, так как смерть пожилого парижанина «юридически признана самоубийством».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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