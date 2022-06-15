Украина получит от США очередной транш военной помощи в размере одного миллиарда долларов

На стороне Украины против РФ воюют граждане многих стран, в том числе и Великобритании. Это было известно и ранее, а сейчас же командир «Грузинского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Греция готовится к обострению отношений с Россией. В частности, турецкий лидер заявил: «Когда
Власти Северной столицы продолжают продвигать проект по созданию туристического кластера в поселке Лисий Нос в бывшей промзоне «Горская». Однако эта
Губернатор Петербурга Александр Беглов с августа прошлого года слабо включен в городскую политику, экономическую жизнь, не контролирует заместителей
Второй месяц подряд на одной и той же улице Санкт-Петербурга автомобилисты бьются в стены практически соседних домов. Сегодняшней ночью неаккуратный
Руководитель СПБРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров на полях ПМЭФ-2022 заключит соглашение о намерениях со Смольный на развитие
Сегодня появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге задержан мужчина, оскорблявший девушку в автобусе - внимание хулигана привлёк цвет кожи
Сегодня появилась информация об указе, подписанном президентом США Джо Байденом, согласно которому Украине от Соединённых Штатов будет направлен
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