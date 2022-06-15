Украина получит от США очередной транш военной помощи в размере одного миллиарда долларов

Сегодня появилась информация об указе, подписанном президентом США Джо Байденом, согласно которому Украине от Соединённых Штатов будет направлен новый пакет военной помощи.

Как заявил Байден, Вашингтон предоставит Киеву очередную партию вооружения и различный ассортимент другого военного имущества. Стоимость переданного груза составит около миллиарда долларов.

Напомним, ранее ряд ведущих СМИ сообщал о том, что в следующую партию оружия, поставляемую на территорию Украины, могут быть включены противокорабельные ракеты Harpoon, базирующиеся на автомобильных платформах. Впрочем, как отмечает РИФ «ФАН», руководство США до настоящего момента эти слухи официально не подтвердило.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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