Российский эксперт рассказал о судьбе оружия, поставляемого Западом украинской армии

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Российский эксперт рассказал о судьбе оружия, поставляемого Западом украинской армии
В Мире / Военные новости
Фото из открытых источников

Некоторое время назад американский эксперт Джек Бакби заявил о том, что случаи уничтожения ВС РФ установок Himers и противокорабельных ракет Harpoon, хранящихся на одесском складе, является позитивной новостью для России и плохой для НАТО и Украины.

В свою очередь, член Президиума «Офицеров России» полковник Андрей Головатюк считает, что, отправляя нашим соседям современные системы вооружения, в альянсе прекрасно понимают и осознают риск их поражения российскими военными. Однако, судя по всему, натовское руководство всё же не оставляет надежды на длительный срок службы РСЗО, предполагая их долгое использование, при этом Пентагону довольно затруднительно оправдываться перед налогоплательщиками после случаев уничтожения весьма дорогой техники в течении полутора недель после его поставки Киеву.

В нынешних условиях развития средств разведки, включая радиоэлектронную и космическую, спрятать что-либо не представляется возможным – подчеркнул Головатюк. Не спасает ВСУ даже работа дальнобойным оружием по российской территории вопреки своим обещаниям Западу этого не делать. В любом случае, всё завезённое вооружение будет выявляться Вооружёнными силами РФ и превращаться в металлолом.

Как отметил полковник, заявления украинского руководства и действия командования СВУ на местах не соответствуют друг другу ввиду отсутствия серьёзного управления. Судя по всему, обстрелы территории РФ являются местью за поражения, которые терпит украинская армия – приводят мнение военного аналитика РИА «ФАН».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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