Российский эксперт рассказал о судьбе оружия, поставляемого Западом украинской армии

Соедененные Штаты Америки планируют через полтора года поставки Эстонии 18-ти ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, чтобы без шансов
Военкор Геннадий Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед ВС РФ. По словам эксперта, произойдет это лишь в том случае, если
В России в ближайшем времени могут возобновить испытания новой крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». В средствах массовой информации
Выступивший против принятого законопроекта о комплексном развитии территории депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский в нескольких пунктах
Смольный решил на месте промзоны «Горская» построить элитный «Клуб 19». Слухи об этом ходили давно и вот они подтвердились. Как сообщает «
Согласно сообщению пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, школьники из России завоевали шесть медалей Международной математической олимпиады,
У НАТО есть опасное для Черноморского флота России вооружение, оно уже находися на Украине. «Покусать» корабли РФ могут боевые роботы-брандеры ВМФ
В субботу, 16 июля, американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon, который приблизился к Херсонской области вблизи черноморского
Украинские военные используют новую необычную тактику во время проведения артиллерийских обстрелов. Эта стратегия является весьма эффективной,
В США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю». Самой большой и самой сдерживающей подводной лодкой в мире была построенная в
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