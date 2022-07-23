По военной базе Турции в Ираке нанесён беспрецедентный удар иранскими БПЛА-камикадзе Ababil-2

Как сообщаютсегодня зарубежные СМИ, накануне по турецкой военной базе, расположенной на севере Ирака, был нанесён мощный удар с помощью дронов-беспилотников.

В Сети появились первые кадры ночного запуска БПЛА. Предположительно? это были камикадзе Ababil-2. Было запущено как минимум три ударных беспилотников. Атака велась сразу с нескольких направлений, что позволило минимизировать перехват дронов и обеспечить максимальный ущерб.

При этом есть данные о тоv, что инфраструктура турецкой базы серьезно повреждена в результате налета. Сообщается, что у турецких войск имеются серьезные потери.

Других подробностей курпнейшей атаки пока не поступало.



Удар был спланирован группировкой проиранского сопротивления «Асхаб аль-Кахф». На севере Ирака войска Турции находятся незаконно. Ранее Багдад потребовал от турецких войск покинуть территорию страны.



