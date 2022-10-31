The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду

Image 16+
The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду
В Мире / Украина
Фото из открытых источников

Британские читатели одного из изданий потребовали выслать на родину украинскую мигрантку, которую приютила местная жительница.

42-летняя Ханна Дебенхэм попросила свою гостью из Украины помочь ей по дому. Но беженке, видимо, это не понравилось. Она обвинила британку в рабстве.

Полиция уже расследовала этот инцидент. Из-за отсутствия доказательств дело было решено закрыть. Ханна попросила беженку искать новое жилье.

Читатели таблоида The Mirror решили прокомментировать новость об украинке, которая пожаловалась полиции на то, что ее поработили. Они отметили, что «таких неблагодарных людей следует отправлять домой». Причем интернет-пользователи добавили, что сначала девушке нужно домыть посуду.

Как подчеркивает издание, именно по этой причине большинство людей в Британии не хотят принимать беженцев.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду

Сегодня, 11:41

Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов

Вчера, 13:03

Представлена американская оборонная стратегия

29-10-2022, 18:43

Шурыгин допустил, что для удара из Белоруссии у ВС России может не хватить сил

25-10-2022, 11:38

Болгария заявила об отказе от Евровидения на следующий год

22-10-2022, 11:28

Трасс покидает должность премьер-министра

20-10-2022, 19:48

В Новой Зеландии чиновников обязали использовать простую для понимания лексику

20-10-2022, 12:38

Житель Турции рассказал об отмеченных им особенностях поведения российских туристов

19-10-2022, 18:18

В ЕС обсуждается вопрос финансирования системы спутников Starlink на Украине

18-10-2022, 13:43

В Эстонии объявлено штормовое предупреждение

17-10-2022, 10:43

Поставки газа через территорию Украины продолжаются

16-10-2022, 13:43

Илон Маск рассказал о прекращении работы SpaceX на Украине

15-10-2022, 18:48

Financial Times: ВСУ могут отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе

14-10-2022, 16:13

Шри-Ланка объявила о прекращении работы с системой платежей &quot;Мир&quot;

14-10-2022, 14:28

Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход боевых действий

11-10-2022, 21:33

Финляндия не намерены закрывать российские консульства

10-10-2022, 21:08

Лукашенко опроверг информацию о присоединении Белоруссии к военным действиям

10-10-2022, 18:58

Власти США полагают, что убийство Дарьи Дугиной организовала Украина

6-10-2022, 14:38

Политолог Кедми объяснил, почему Польша не присоединит украинские земли

4-10-2022, 18:53

Илон Маск считает, что обострение ситуации на Украине принесет вред многим государствам

4-10-2022, 14:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»
  • 29-10-2022, 14:33

Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»

Военкор Романов сообщил о том, что в результате сегодняшней атаки беспилотников получил повреждения российских тральщик, а также радиолокационная

Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида
  • 29-10-2022, 18:06

Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида

По данным издания Aktualne, украинские дети являются потенциальным объектом травли в Чехии. Главная причина в том, что они практически не говорят

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть
  • 29-10-2022, 08:19

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть

Морской окунь рекомендуют к употреблению людям в осенние и зимние периоды. Эта рыба избавляет от многих болезней, в том числе от рака. Грипп,

Минкульт РФ начал отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России
  • 28-10-2022, 17:19

Минкульт РФ начал отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России

Министерство культуры Российской Федерации (Минкульт РФ) начало отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России. Звездам из Украины

Телеведущий Норкин потерял над собой самообладание и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи»
  • Вчера, 15:46

Телеведущий Норкин потерял над собой самообладание и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи»

Популярный отечественный телеведущий, медиаменеджер и журналист Андрей Норкин отличается хорошим самообладанием. Но даже он не смог справится с

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова
  • Вчера, 14:54

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова

Многие зрители интересуются, как сложилась судьба главного прапорщика из популярного телесериала "Солдаты", где сейчас играет Алексей Маклаков и чем

Новости партнеров
Новости партнеров
Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября
  • 29-10-2022, 14:33

Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью западному телеканалу The War Zone заявил, что операция ВСУ по освобождению Херсона продлится,

Прецеденты были: Татарский об идее назвать улицу в Минеральных Водах именем бойца ЧВК «Вагнер»
  • 28-10-2022, 19:34

Прецеденты были: Татарский об идее назвать улицу в Минеральных Водах именем бойца ЧВК «Вагнер»

Военный писатель, блогер и участник СВО на Украине Владлен Татарский прокомментировал предложение назвать улицу в Минеральных Водах в честь бойца ЧВК

«Артис-Детское питание» напоил воспитанников детского сада №87 Приморского района некачественным молоком
  • 29-10-2022, 18:18

«Артис-Детское питание» напоил воспитанников детского сада №87 Приморского района некачественным молоком

Комбинат социального питания «Артис-Детское питание», обслуживающий большое количество учебных заведений по всему Санкт-Петербургу, напоил

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения
  • Вчера, 10:21

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения

Главные отличия депрессии от плохого настроения назвал кандидат медицинских наук, гипнолог, НЛП-мастер, психолог Денис Долгов. Первым из признаков,