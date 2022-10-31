The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду

42-летняя Ханна Дебенхэм попросила свою гостью из Украины помочь ей по дому. Но беженке, видимо, это не понравилось. Она обвинила британку в рабстве.

Полиция уже расследовала этот инцидент. Из-за отсутствия доказательств дело было решено закрыть. Ханна попросила беженку искать новое жилье.

Читатели таблоида The Mirror решили прокомментировать новость об украинке, которая пожаловалась полиции на то, что ее поработили. Они отметили, что «таких неблагодарных людей следует отправлять домой». Причем интернет-пользователи добавили, что сначала девушке нужно домыть посуду.

Как подчеркивает издание, именно по этой причине большинство людей в Британии не хотят принимать беженцев.