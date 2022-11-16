От Израиля требуют жесткой позиции в военном конфликте на Украине

В своем выступлении в рамках израильской «Конференции за демократию», организованной газетой «Гаарец», Владимир Зеленский связал спецоперацию с проблемами безопасности, которые стоят перед Израилем. Он упомянул о российских ударах по объектам украинской критической инфраструктуры и уделил внимание российским БПЛА «Герань-2». По мнению Зеленского, российский БПЛА — это иранский дальнобойный беспилотник-камикадзе «Shahed-136». При этом он сослался на данные украинской разведки. Президент Украины указал, что Тегеран еще поставит Москве около 2?000 дронов «Шахид» в дополнение к ракетам и другим дронам. Помимо этого, он отметил, что иранские инструкторы планируют провести обучение военнослужащих ВС РФ.

Зеленский подчеркнул, что взамен поставок беспилотников Тегеран хочет получить российскую помощь в иранской ядерной программе. Тема создания Ираном ядерного оружие является актуальной в израильской политической повестке. Президент Украины обратился к руководству Израиля с призывом оказать содействие в получении системы ПВО. Речь идет о «Железном куполе». Зеленский подчеркнул, что если бы израильское руководство помогло Киеву защитить небо Украины, то союз между Москвой и Тегераном никогда бы не возник. Однако на Израиль давит не только Киев, но и Вашингтон, который призывает союзников оказывать военную помощь Украине.

В Израиле понимают, что поставки вооружений Киеву приведут к эскалации с Россией. В то же время Израиль заявил, что не будет способствовать обходу антироссийских санкций.