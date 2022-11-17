Юрист Аграновский разъяснил, почему Игорю Стрелкову дали пожизненное заключение за крушение MH17

Приговор Игорю Стрелкову (Гиркину) прокомментировал правозащитник Дмитрий Аграновский.

В беседе с МК он рассказал почему, по его мнению, Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Леонид Харченко получили пожизненные сроки по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines, а подполковника запаса ВДВ Олега Пулатова суд признал невиновным. Аграновский уверен, что Пулатова признали невиновным потому, что он сотрудничал с судом.

Сегодня Гаагским судом был вынесен приговор для этих лиц, но, как заявил Аграновский, ни для России, ни для ее граждан решение суда не будет иметь никакого юридического значения.

Малазийский «Боинг» был сбит 17 августа 2014 года над Донбассом, когда выполнял рейс из Нидерландов в Куала-Лумпур. Суд пришел к выводу, что по самолету ударил российский комплекс «Бук», который был переброшен в Донбасс из России, а потом его вернули обратно. Об этом заявило следствие. Но российская сторона там не была представлена и к ее выводам суд не прислушивался.

Также на суде заявили, что Москва контролирует ДНР с 2014 года и помогала проводить обучение ополченцев, а также поставляла им вооружение.