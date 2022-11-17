Юрист Аграновский разъяснил, почему Игорю Стрелкову дали пожизненное заключение за крушение MH17

Image 16+
Юрист Аграновский разъяснил, почему Игорю Стрелкову дали пожизненное заключение за крушение MH17
В Мире / Военные новости
Фото из открытых источников

Приговор Игорю Стрелкову (Гиркину) прокомментировал правозащитник Дмитрий Аграновский.

В беседе с МК он рассказал почему, по его мнению, Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Леонид Харченко получили пожизненные сроки по делу о крушении  рейса MH17 Malaysia Airlines, а подполковника запаса ВДВ Олега Пулатова суд признал невиновным. Аграновский уверен, что Пулатова признали невиновным потому, что он сотрудничал с судом.

Сегодня Гаагским судом был вынесен приговор для этих лиц, но, как заявил Аграновский, ни для России, ни для ее граждан решение суда не будет иметь никакого юридического значения.

Малазийский «Боинг» был сбит 17 августа 2014 года над Донбассом, когда выполнял рейс из Нидерландов в Куала-Лумпур. Суд пришел к выводу, что по самолету ударил российский комплекс «Бук», который был переброшен в Донбасс из России, а потом его вернули обратно. Об этом заявило следствие. Но российская сторона там не была представлена и к ее выводам суд не прислушивался.

Также на суде заявили, что Москва контролирует ДНР с 2014 года и помогала проводить обучение ополченцев, а также поставляла им вооружение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
SMH: в Австралии захотели конфликта блока НАТО с Россией из-за ракетного инцидента в Польше

Вчера, 21:03

Юрист Аграновский разъяснил, почему Игорю Стрелкову дали пожизненное заключение за крушение MH17

Вчера, 20:58

От Израиля требуют жесткой позиции в военном конфликте на Украине

16-11-2022, 22:53

Песков сообщил о переговорах в Турции

14-11-2022, 20:53

National Interest назвало четыре варианта разрешения вооруженного конфликта на Украине

14-11-2022, 15:48

Демократическая партия набирает больше голосов в штате Невада

13-11-2022, 10:43

Демократической партии достаточно получить еще один голос в сенате для контроля над ним

12-11-2022, 10:08

Правительство Канады считает некоторые атомные технологии экологически чистыми

6-11-2022, 13:38

Израиль может передать Украине свое вооружение через третьи страны

5-11-2022, 10:28

Британцы хотят отставки Риши Сунака спустя десять дней его правления

4-11-2022, 12:28

Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы»

3-11-2022, 17:43

Спрос на туры в Таиланд резко вырос

3-11-2022, 15:13

Илон Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter

3-11-2022, 13:08

Президент Турции Эрдоган фактически призвал Россию вернуть Украине Крым и Донбасс

3-11-2022, 09:43

The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду

31-10-2022, 11:41

Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов

30-10-2022, 13:03

Представлена американская оборонная стратегия

29-10-2022, 18:43

Шурыгин допустил, что для удара из Белоруссии у ВС России может не хватить сил

25-10-2022, 11:38

Болгария заявила об отказе от Евровидения на следующий год

22-10-2022, 11:28

Трасс покидает должность премьер-министра

20-10-2022, 19:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«Мы никому не нужны». Украинские переселенцы рассказали, почему они хотят уехать из Петербурга
  • 15-11-2022, 21:01

«Мы никому не нужны». Украинские переселенцы рассказали, почему они хотят уехать из Петербурга

С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут

Мобилизованные мужчины из Новосибирска написали рапорты с отказом служить на передовой
  • 16-11-2022, 14:33

Мобилизованные мужчины из Новосибирска написали рапорты с отказом служить на передовой

Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.

В Самарской области в 2,6 раза увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой
  • 15-11-2022, 20:10

В Самарской области в 2,6 раза увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области заявили, что с января по октябрь 176 жителей заболели геморрагической лихорадкой с почечным

«Мы никому не нужны». Украинские переселенцы рассказали, почему они хотят уехать из Петербурга
  • 15-11-2022, 21:01

«Мы никому не нужны». Украинские переселенцы рассказали, почему они хотят уехать из Петербурга

С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут

Актер Оскар Кучера осудил своего коллегу Алексея Панина за критику в адрес России
  • 15-11-2022, 11:49

Актер Оскар Кучера осудил своего коллегу Алексея Панина за критику в адрес России

Скандально известный российский актер Алексей Панин, который с первых дней выступает против спецоперации и занимает антироссийскую позицию, нарвался

SHAMAN заявил, что не обижается на критику Ксении Собчак и Александра Гудкова
  • 15-11-2022, 08:48

SHAMAN заявил, что не обижается на критику Ксении Собчак и Александра Гудкова

Россияне в восторге от патриотических песен певца SHAMAN. Но есть те, кто высказал негативную оценку. Ксения Собчак скептически отнеслась к некоторым

Новости партнеров
Новости партнеров
Украинским военным удалось взять под контроль сухопутный коридор в Крым
  • 15-11-2022, 12:23

Украинским военным удалось взять под контроль сухопутный коридор в Крым

ВСУ удалось полностью взять под контроль сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил аналитик Дмитрий Снегирев, пишет «Военное дело». Он отметил, что

Об опасности царапин на тефлоновой сковородке заявили в университетах Флиндерса и Ньюкасла
  • 15-11-2022, 12:50

Об опасности царапин на тефлоновой сковородке заявили в университетах Флиндерса и Ньюкасла

Поврежденное антипригарное покрытие на тефлоновой сковородке представляет серьезную опасность. Об этом заявили ученые из университета Флиндерса

Комбат Ходаковский призвал генерала Суровикина изучить детали боев за Павловку
  • 15-11-2022, 16:08

Комбат Ходаковский призвал генерала Суровикина изучить детали боев за Павловку

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале назвал взятую российскими войсками на днях Павловку (угледарское

Образ народных героев: Монгайт об отношении россиян к ЧВК «Вагнер»
  • 15-11-2022, 13:11

Образ народных героев: Монгайт об отношении россиян к ЧВК «Вагнер»

По мнению журналистки Анны Монгайт, последние события только укрепляют суровый и загадочный образ русских добровольцев, которые в составе отрядов ЧВК