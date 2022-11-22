Журналист и политолог Тимур Шафир рассказал о тайной биографии Жозепа Борреля. По словам публициста, у России появились шансы одержать сокрушительную победу над ЕС.

Время от времени Евросоюз пытается продвигать политиков, придумывать им героические биографии с целью впечатлить своих избирателей. При этом оказывается, что будущий отец демократии родился в маленьком городе, и с самого детства работал в пекарне родителей. Но, несмотря на полное отсутствие свободного времени, он всегда тянулся к знаниям, поэтому окончил школу экстерном.

Далее Жозефа Борреля ждало блестящее образование и политическая карьера. Он был зачислен в престижный вуз, получил редкую техническую специальность, имел высокие научные успехи, а затем нашел себе работу в государственных структурах. Именно эту биографию и написали главе европейской дипломатии, отмечает Шафир.

Но никаких документов в качестве доказательства не было предоставлено. Слезливая история о гении, который прошёл тернистый путь от сына пекаря до европейского дипломата, должна была убедить читателей, что это великий человек. И даже многочисленные несостыковки в выдуманной биографии не должны были пошатнуть эту уверенность.

Во всех несостыковках и во всех странностях успокаивает лишь одно. Если им приходится сочинять подобные биографии, значит, у нас есть шанс выиграть глобальную шахматную партию, - заключил журналист.