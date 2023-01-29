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NYT: Путин сменил Суровикина на Герасимова, чтобы провести широкомасштабное наступление весной

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NYT: Путин сменил Суровикина на Герасимова, чтобы провести широкомасштабное наступление весной
В Мире / Военные новости
Фото из открытых источников

Командующий Объединенной группировкой войск на СВО Валерий Герасимов будет находиться под огромным давлением со стороны руководства страны до тех пор, пока не проведет успешное наступление весной этого года. 

По информации информированных источников газеты New York Times, именно будущей весенней военной кампанией и обусловлены рокировки в руководстве СВО, проведенные президентом Путиным. Отмечается, что до назначения глава Генштаба Герасимов и министр обороны Шойгу раскритиковали позицию генерала Суровикина, преуспевшего в обороне, предложив вернуться к масштабному наступлению, первоначальная значимая цель которого — взятие Краматорска.

Предложение Герасимова и Шойгу, как подчеркивают источники издания, оказалось созвучным с позицией Путина. Российский президент, как утверждается, все еще «настаивает на том, что Россия возьмет Донбасс и даже Киев».

Напомним, специальная военная операция России длится с 24 февраля минувшего года. Пока ни один из украинских регионов полностью, в его административных границах, российскими войсками не взят. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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