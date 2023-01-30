РИА Новости: новой материальной помощью Европа Украину затягивает в долговую яму

Как пишет новостное издание РИА Новости, на портале Politico появилась сегодня новая статья под громким заголовком "Европа затягивает Украину в долговую яму".

Автор статьи пишет, что, несомненно, европейские лидеры могут сколько угодно помогать Украине (предварительно новая сумма помощи составит 18 миллиардов евро), однако это во всем своем невероятном объеме является кредитными средствами. Но все без исключения кредиты имеют одно общее свойство. Эти деньги даются на определенное количество времени, а полученные средства нужно будет отдавать.

Если их не отдать, то может произойти всякое. Если существуют много миллиардов долгов, страна может стать попросту неплатежеспособной, поэтому дефолт со всеми неприятными вытекающими последствиями обеспечен.