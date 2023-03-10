Стоимость газа возросла

Сообщается, что в государствах Европейского союза в последнее время резко увеличилась стоимость кубического метра природного газа. Она достигла уже отметки в 534 доллара. Эксперты связывают эту динамику с похолоданием в Европе. Сейчас в государствах Европейского союза отмечается похолодание, которое синоптики характеризует как несвойственное, согласно наблюдениям, для Европы в это время года.

Между тем метеорогологи прогнозируют, что похолодание еще будет продолжаться. Эксперты, в свою очередь, считают, что если похолодание затянется и даже продолжится, что цена за кубический метр газа еще больше возрастет.