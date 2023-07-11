Появились первые фото оголившегося берега Днепра в районе ДнепроГЭСа в Запорожье

В местных пабликах появились фото и видео, на которых видны оголившиеся берега Днепра. Как сообщается, катастрофа возникла в районе ДнепроГЭСа (Запорожье).

В настоящее время воды здесь по колено. Вследствие этого появились острова, камни, ручейки. По информации местной жительницы, разрушения Каховской ГЭС привели к сбоям в подаче воды в городе Никополе. Люди остались не только без питьевой воды, но и без технической.

Несмотря на то, что коммунальные предприятия решают нехватку водных ресурсов путем доставки, местные жители все чаще жалуются на ее плохое качество.