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Появились первые фото оголившегося берега Днепра в районе ДнепроГЭСа в Запорожье

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Появились первые фото оголившегося берега Днепра в районе ДнепроГЭСа в Запорожье
В Мире / Украина
Фото из открытых источников

В местных пабликах появились фото и видео, на которых видны оголившиеся берега Днепра. Как сообщается, катастрофа возникла в районе ДнепроГЭСа (Запорожье).

В настоящее время воды здесь по колено. Вследствие этого появились острова, камни, ручейки. По информации местной жительницы, разрушения Каховской ГЭС привели к сбоям в подаче воды в городе Никополе. Люди остались не только без питьевой воды, но и без технической.

Несмотря на то, что коммунальные предприятия решают нехватку водных ресурсов путем доставки, местные жители все чаще жалуются на ее плохое качество.

 

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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