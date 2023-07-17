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Девушка узнала о своем синдроме Дауна лишь в 23 года после рождения 3-х детей

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Девушка узнала о своем синдроме Дауна лишь в 23 года после рождения 3-х детей
В Мире / Здоровье
Фото из открытых источников

Женщине из США поставили диагноз синдрома Дауна в возрасте 23 лет. У нее не было симптомов заболевания. Эшли Замбелли (штат Мичиган) страдала от разных симптомов, в том числе от учащенного сердцебиения, многие годы. Также в детстве она иногда испытывала проблемы с учебой, имела проблемы с челюстью и коленом.

Но врачи даже не подозревали наличие синдрома Дауна как причину симптомов. Диагноз правильно удалось установить только после рождения троих детей. У всех наследников был синдром Дауна. В результате проведенного генетического тестирования обнаружилась дополнительная хромосома у женщины.

К слову, отсутствие симптомов у американки объясняется тем, что у нее редкая форма болезни, так называемая мозаичной, которую имеют только 2% пациентов.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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