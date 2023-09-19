Власти Индии борются со вспышкой нового смертельно опасного вируса

Вирус Нипах вызывает заболевание, известное как "нипах-грипп". Это инфекционное заболевание, сопровождающееся симптомами, такими как повышенная температура, головная боль, рвота, мышечные боли, потеря сознания и другие. В некоторых случаях оно может привести к серьезным осложнениям, включая воспаление мозга и легких, и даже к смерти.

Власти штата Керала, Индия, предпринимают меры для предотвращения распространения этого вируса. Эти меры включают массовое тестирование, карантин, информирование населения и временное закрытие учебных заведений.

Важно соблюдать профилактические меры, такие как личная гигиена и избегание контакта с возможными носителями вируса. Особенно следует быть осторожными в отношении свиней и летучих мышей, так как они могут являться потенциальными носителями.

Несмотря на то, что вероятность массовой эпидемии вируса Нипах невелика и не сравнима с COVID-19, важно быть бдительными, особенно при поездках в регионы, где заболевание может быть распространено. На момент публикации сообщения в России не было зарегистрировано случаев этого заболевания.