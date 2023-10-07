Клиники Нью-Йорка борются с всплеском самой заразной инфекции в мире

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Клиники Нью-Йорка борются с всплеском самой заразной инфекции в мире
В Мире / Здоровье
Источник фото: Freepik

Всплеск одного из самых заразных инфекционных заболеваний в мире привел к тому, что медицинские клиники Нью-Йорка с трудом справляются с количеством пациентов. Об этом сообщили работники здравоохранения.

Так, число случаев заражения туберкулезом выросло до 500 за первые девять месяцев этого года. Это на 20 процентов больше, чем за тот же период 2022 года. Эксперты опасаются, что смертельная средневековая болезнь может вернуться спустя десятилетия после того, как в городе не удалось взять уровень заражения под контроль.

Несмотря на то, что туберкулез является предотвратимым и излечимым заболеванием, каждый год от него умирают 1,5 миллиона человек, что делает его ведущим инфекционным убийцей в мире. Обычно он поражает легкие, вызывая кашель, жар и усталость. Однако недуг может распространиться на головной, спинной мозг и сердце, вызывая более тяжелое течение и даже смерть.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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