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Вкусно и полезно: квашеная капуста по ГОСТу СССР с 1956 года — идеальный рецепт

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Вкусно и полезно: квашеная капуста по ГОСТу СССР с 1956 года — идеальный рецепт
Полезно знать
Фото из открытых источников

Квашеная капуста — идеальная закуска не только в будни, но и на праздничный стол. Хозяйки знают, что даже при обилии деликатесов она первой уходит со стола.

Приближаются новогодние и рождественские праздники. А это значит, что стоит прямо сейчас заквасить капусту, чтобы затем угощать гостей полезным и вкусным блюдом.

Рекомендуем воспользоваться уникальным рецептом со времен Советского Союза. Капуста, квашеная по ГОСТу 1956 года - непревзойденная. У нее насыщенный вкус, хрустящая текстура. А еще она - кладезь ферментов, в которых нуждается ЖКТ.

Квашеная капуста по советскому ГОСТу

Для приготовления квашенной капусты по ГОСТу 1956 года понадобятся плотные головки белокочанной капусты, соль и морковь.

Овощ следует нашинковать или нарезать тонкими полосками. Морковь следует натереть на крупной терке. Дабы капуста имела слегка сладковатый вкус, рекомендуется придерживаться следующей пропорции. На 1 кг капусты надо взять 100-150 граммов моркови (зависит от сладости оранжевого овоща) и 20-25 граммов крупной поваренной соли.

Йодированная не подойдет. Для нормального процесса ферментации продукта необходима именно крупная поваренная соль.

После того, как овощи будут готовы, их необходимо протирать с солью до тех пор, пока не выделится достаточно сока.

Затем полученную массу следует уложить в бадью, кастрюлю или банку, слегка утрамбовать. При этом емкости нельзя наполнять под завязку - необходимо оставить пространство для газа, который будет образовываться.

Посуду с капустой следует накрыть чистой марлей или неплотно прижатой крышкой, чтобы обеспечить выход воздуха.

Квашенина должна простоять в помещении при комнатной температуре 3-5 дней. При этом к капусте надо заглядывать и, если потребуется, отжимать ее.

После завершения процесса ферментации емкость с капустой следует убрать для хранения в холодное место.

Приготовленная по ГОСТу квашеная капуста сохраняет все полезные свойства свежего овоща, является кладезем витаминов и ферментов, в которых организм зимой испытывает особую потребность.

Информационное агентство «Informing»

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