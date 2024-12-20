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Психологи объяснили, почему во время новогодних праздников тяга к жирной пище и сладостям увеличивается

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Психологи объяснили, почему во время новогодних праздников тяга к жирной пище и сладостям увеличивается
Здоровье / Полезно знать
Фото из открытых источников

Во время новогодних и рождественских праздников многие люди набирают лишний вес. Даже те, кто месяцами сидит на диетах либо практикует правильное питание. «Срывы» становятся обыденностью в это время года, ибо даже ЗОЖники не могут удержаться от соблазна съесть что-то вредное и калорийное.

Тяга к жирному и сладкому на Рождество и Новый год увеличивается многократно

Искушения действительно трудно избежать, объясняют психологи в беседе с TODAY, поскольку «тяжелая» еда и напитки присутствуют в это время года везде, где только можно - дома, в гостях, на корпоративах.

Праздники - это тоже своего рода стресс для организма. И, по словам специалиста, люди тянутся к вредной еде как к механизму его преодоления.

Сладости и что-то жирное действительно способны подавить тревогу, но лишь на незначительное время. Психологи назвали «неадаптивным» способом борьбы со стрессом.

На самом деле еда не решает причин и проблем, которые и вызвали стресс.

Справиться немного с тягой к жирной и сладкой пищей можно, если заранее подумать свой праздничный стол и найти хорошую замену любимым праздничным блюдам. Например, вместо торта с кремом на стол можно поставить легкий йогуртовый, муссовый либо фруктовый. 

Еще один совет от психологов: принимайте пищу осознанно, вдыхайте ее ароматы и кушайте медленно, наслаждаясь каждым кусочком.

Информационное агентство «Informing»

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