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Ученые: бобовые по содержанию белка могут конкурировать с мясом

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Ученые: бобовые по содержанию белка могут конкурировать с мясом
Новости науки / Здоровье
Фото из открытых источников

Фасоль, горох и чечевица по количеству и качеству белка могут конкурировать с мясом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ученых Стэнфордского центра профилактических исследований в США.

Бобовые по ценности усвояемого белка не уступают мясу

При этом в их составе, в отличие от продукта животного происхождения, нет насыщенных жиров. Они при регулярном потреблении мяса приводят к повышению уровня плохого холестерина, повышая риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Фасоль и чечевица полезны для здоровья кишечника, поскольку содержат важную для перистальтики клетчатку. Бобовые - кладезь микроэлементов. Они богаты медью, магнием, фолиевой кислотой, которые ученые считают основой долголетия при правильном питании, отмечает «Газета.ру».

К тому же, употребление в пищу бобовых экономически выгоднее и не бьет по семейному бюджету, ведь они гораздо дешевле мяса.

Информационное агентство «Informing»

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