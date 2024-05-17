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Стало известно ощущение, которое умирающие люди утрачивают самым первым

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Стало известно ощущение, которое умирающие люди утрачивают самым первым
Новости науки
Фото: @EyeEm / freepik.com

Исследователи из Стэнфордского университета (Калифорния, США) выявили последовательность угасания ощущений у умирающих людей. По данным Medicalxpress, перед уходом из жизни умирающие теряют восприятие в определенной последовательности. Первыми исчезают чувства голода и жажды, за ними следует потеря способности говорить, затем пропадает зрение. Последними остаются слух и осязание. 

Это открытие делает понятным явление яркого света, которое часто наблюдают люди на грани жизни и смерти - это своеобразная реакция головного мозга на падение его активности. 

Исследование также показало, что большинство людей, переживших околосмертный опыт, испытывают искажение восприятия времени, ускорение мышления, острое восприятие, чувство «выхода» из своего тела.

Информационное агентство «Informing»

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