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Учёные узнали, с какой группой крови рождаются самые красивые люди

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Учёные узнали, с какой группой крови рождаются самые красивые люди
Новости науки
Фото: @freepik / freepik.com

Проведенное недавно исследование показывает, что группа крови человека может оказывать влияние на внешние характеристики личности. 

Люди с первой группой крови обладают особым обаянием. Они зачастую считаются «супермагнитами» для противоположного пола, имеют особую привлекательность. 

Носители второй группы крови оцениваются как харизматичные, работоспособные, сильные личности, пользующиеся уважением всех окружающих. 

Третья группа крови объединяет черты первой и второй.

Носители четвертой группы характеризуются романтичностью, заботливостью, легкостью, проявляя высокую степень спокойствия даже в сильных экстремальных ситуациях.

Информационное агентство «Informing»

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