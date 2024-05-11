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Сибирские «ворота в ад» расширяются с невероятной скоростью

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Сибирские «ворота в ад» расширяются с невероятной скоростью
Новости науки
Фото: @vecstock / freepik.com

Открывая пугающий взгляд на последствия изменения климата, Сибирский кратер Батагайка, известный как «Ворота в ад», продолжает свое устрашающее расширение. Новые исследования установили, что каждый год он поглощает огромные 991?090 кубических метров земли, формируя впечатляющие размеры - более километра в длину и 800 метров в ширину.

Этот кратер, впервые обнаруженный в 1991 году, возник в результате оттаивания вечной мерзлоты и не является вулканическим. Его формирование связано с термокарстовыми процессами, когда вечная мерзлота, долгое время замороженная, теряет стабильность при подъеме температуры. 

За этим процессом стоят серьезные последствия

Этот нестабильный процесс разрушения вечной мерзлоты и дальнейшее расширение кратера продолжается. Однако за этим зрелищным процессом стоят серьезные последствия. 

Таяние вечной мерзлоты нарушает экосистемы, ранее приспособленные к холодным условиям, и способствует освобождению древних вирусов, которые долгое время были заключены во льду. Это явление представляет не только угрозу для местной биосреды, но и ставит под вопрос безопасность человечества в целом.

Информационное агентство «Informing»

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