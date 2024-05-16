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Человечество идет к концу: климатологи напуганы, насколько близко глобальное потепление

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Человечество идет к концу: климатологи напуганы, насколько близко глобальное потепление
Новости науки
Фото: @wirestock / freepik.com

Лето минувшего года вошло в историю как самое жаркое за последние 2000 лет в Северном полушарии, подтверждая серьезность глобального потепления. Ученые, работники Кембриджского университета и Университета Иоганна Гутенберга в Майнце использовали различные источники данных для того, чтобы реконструировать климат Европы. Они выяснили, что средние температуры летом 2023 года превысили историческую норму примерно на 1,2–1,4 градуса Цельсия, делая его самым жарким с начала ведения наблюдений. 

Это тревожное явление свидетельствует о близости глобального потепления. 

Эксперты предупреждают, что без сокращения выбросов парниковых газов сильная жара будет становиться более частым явлением.

Исследователи также подчеркивают необходимость срочных дальнейших исследований для понимания влияния глобального потепления на климат Южного полушария, пишет ГородЧе.

Информационное агентство «Informing»

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