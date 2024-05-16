Информинг » Наука и техника » Новости науки » Ученые России создали первое в мире лекарство от редкой болезни

Ученые России создали первое в мире лекарство от редкой болезни

Image 16+
Ученые России создали первое в мире лекарство от редкой болезни
Новости науки
Фото: @jarmoluk / pixabay.com

Мышечная дистрофия Миоши – это серьезное заболевание, вызывающее разрушение белка, ответственного за целостность мышечных клеток. Чаще всего недуг проявляется у людей после 35 лет. Ученые НИУ БелГУ разработали первый в мире препарат для борьбы с этим заболеванием. 

Новое лекарство способно доставить ген, столь необходимый для производства недостающего белка. Совместно с компанией «Артген Биотех» было создано данное лекарственное средство, которое в настоящее время проходит этапы регистрации. Исследователи готовят заявление на разрешение проведения испытаний на пациентах, учитывая полученные положительные результаты на предыдущих этапах разработки.

Информационное агентство «Informing»

Человечество идет к концу: климатологи напуганы, насколько близко глобальное потепление

Человечество идет к концу: климатологи напуганы, насколько близко глобальное потепление

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Учёные узнали, с какой группой крови рождаются самые красивые люди

12-05-2024, 18:28

Сибирские «ворота в ад» расширяются с невероятной скоростью

11-05-2024, 12:58

Ученые назвали главные факторы для сжигания жира и снижения веса

7-05-2024, 09:48

AAEM: Ученые из Чехии выяснили, какую группу крови предпочитают клещи

6-05-2024, 14:23

Инженер объяснил, почему умные кольца — это просто трата денег

6-05-2024, 06:48

Биолог Муссо рассказал, что нас может ждать после ядерного апокалипсиса

29-04-2024, 23:23

Science: витамин D замедляет рост опухолей

29-04-2024, 15:03

Археологи нашли указатели в загробный мир для душ умерших

29-04-2024, 10:13

Genotek: в дефиците витамина D и тяге к сладостям виновата генетика

28-04-2024, 14:33

«Похоже на свиной зад»: Странное «инопланетное» существо нашли в Тихом океане

28-04-2024, 09:53

Это официально: ученые наконец узнали, что находится внутри Луны

23-04-2024, 20:43

JAMA Network Open: одиночество вызывает тягу к сладкому

23-04-2024, 13:13

Психиатры назвали 7 доказанных наукой способов снижения стресса

22-04-2024, 15:53

Science: выявлен ген, вызывающий наркозависимость в мозгу

22-04-2024, 01:23

Выяснилась связь между фамилией студента и его оценками

21-04-2024, 10:23

Politico допустил, что за изменениями климата могут стоять люди в погонах

21-04-2024, 09:48

В марийском лесу обнаружен уникальный гриб, способный вылечить все болезни

20-04-2024, 13:38

Учёные США: Человек глупеет от фастфуда

19-04-2024, 13:13

Ученые: стало известно, почему у большинства собак карие глаза, а у волков нет

19-04-2024, 09:28

Квантовые физики провели изучение и нашли доказательства жизни души после смерти

18-04-2024, 17:23

Новости партнеров
2023
ru-RU