Ученые России создали первое в мире лекарство от редкой болезни

Мышечная дистрофия Миоши – это серьезное заболевание, вызывающее разрушение белка, ответственного за целостность мышечных клеток. Чаще всего недуг проявляется у людей после 35 лет. Ученые НИУ БелГУ разработали первый в мире препарат для борьбы с этим заболеванием.

Новое лекарство способно доставить ген, столь необходимый для производства недостающего белка. Совместно с компанией «Артген Биотех» было создано данное лекарственное средство, которое в настоящее время проходит этапы регистрации. Исследователи готовят заявление на разрешение проведения испытаний на пациентах, учитывая полученные положительные результаты на предыдущих этапах разработки.