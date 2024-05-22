Ученые объяснили, почему в реках и ручьях Аляски стала мутно-оранжевой вода

Ученые обеспокоены состоянием сотни ручьев и рек на Аляске, которые утратили первозданную красоту и чистоту. Вода в них стала мутно-оранжевой.

Могут ухудшить качество питьевой воды

В издании Communications Earth & Environment сообщается, что причиной этого явления, скорее всего, является вымывание минералов из-под вечной мерзлоты. Образцы воды из алласкинских водоемов показали, что изменения могут ухудшить качество питьевой воды. Это также приведет к сокращению рыбы в водоемах, что негативно скажется на рыболовстве.

Вымывание минералов меняет экосистему, а это может повлиять на здоровье людей, живущих рядом с этими водоемами. Ученые продолжают исследовать ситуацию для того, чтобы понять последствия этого явления.