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«Мистер длинные лапки»: в Кузбассе обнаружили новое уникальное существо

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«Мистер длинные лапки»: в Кузбассе обнаружили новое уникальное существо
Новости науки
Фото: @DariuszSankowski / pixabay.com

В Кузбассе был обнаружен новый вид динозавров, который получил название Киякурсор лонгипес, то есть «кийский длинноногий бегун». Об этом заявила Елена Паксина, являющаяся заместителем культуры и национальной политики региона. 

Новый вид получил такое имя из-за особенностей строения задних конечностей. Статья об этом динозавре была опубликована в британском журнале The Royal Society Publishing. В ней рассказывается об исследовании уникальных останков, найденных на Шестаковском местонахождении еще прошлым летом. Ближайшие родственники данного животного, как уточняется, жили в юрском периоде.

Информационное агентство «Informing»

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