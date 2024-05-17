«Мистер длинные лапки»: в Кузбассе обнаружили новое уникальное существо

В Кузбассе был обнаружен новый вид динозавров, который получил название Киякурсор лонгипес, то есть «кийский длинноногий бегун». Об этом заявила Елена Паксина, являющаяся заместителем культуры и национальной политики региона.

Новый вид получил такое имя из-за особенностей строения задних конечностей. Статья об этом динозавре была опубликована в британском журнале The Royal Society Publishing. В ней рассказывается об исследовании уникальных останков, найденных на Шестаковском местонахождении еще прошлым летом. Ближайшие родственники данного животного, как уточняется, жили в юрском периоде.