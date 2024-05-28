Учёные признали, что пластик ярких цветов является опасным и недолговечным

Учёные установили, что яркая пластмасса быстро распадается под воздействием окружающей среды, загрязняя ее микрочастицами. Новое исследование, опубликованное в Environment Pollution, показало, что зелёный, красный и синий пластик наиболее подвержены разрушению, независимо от окружающего климата.

Напротив, пластик черного, белого, серебристого цвета оказался более устойчивым благодаря пигментам, которые поглощают и отражают ультрафиолетовое излучение. Авторы подчеркивают важность выбора красителей для долговечности пластмасс и рекомендуют производителям учитывать эти данные при разработке товаров.