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Ученые нашли и назвали способ, как бороться с паническими атаками

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Ученые нашли и назвали способ, как бороться с паническими атаками
Новости науки
Фото: freepik.com

Сотрудники Института Солка (Америка) выявили источник панических атак в определенной области головного мозга, регулирующей дыхание, температуру тела, сердцебиение. Исследование позволило установить связь между нейронами PBL и выделением нейропептида PACAP, ответственного за разные стрессовые реакции.

Ученые для этого использовали методы моделирования с целью изучения процессов, приводящих к образованию PACAP. Выяснилось, что их производство усиливается во время панических атак, вызывая неприятные симптомы.

Руководитель изучения, профессор Сунг Хан, подчеркнул, что возможность управления этими процессами может привести к разработке лекарств, способных смягчить симптомы расстройств.

Информационное агентство «Informing»

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