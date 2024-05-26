В СМИ активно обсуждается возможность глобальной пандемии из-за распространения нового энтеровируса Seers, причастность к которому приписывают именно Биллу Гейтсу. Однако эксперты утверждают, что этот вирус является вымышленным, поскольку всего лишь был частью сценария учений, проведенных в Брюсселе Центром Джонса Хопкинса, специалистами ВОЗ, Фондом Билла и Мелинды Гейтс в 2022 году.

Утверждается, что от профилактики до реального заражения всего один шаг. В качестве косвенного доказательства приводится информация о том, что Билл проводил уже эксперименты с комарами.

Энтеровирусы переносятся насекомыми

Писатель Крис Ньюби утверждал о возможности заражения опасными недугами через насекомых, ссылаясь на опыты по инфицированию комаров и блох смертельными вирусами. Впрочем, никаких научных подтверждений того, что энтеровирусы могут переноситься насекомыми, нет. Обычно заражение происходит после контакта с больным либо через зараженную пищу и воду.