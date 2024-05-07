Ученые назвали главные факторы для сжигания жира и снижения веса

Для эффективного похудения необходим комплексный подход, включающий правильное питание, регулярные занятия спортом, соблюдение режима дня. Проведенное командой специалистов из Университета Сфакса изучение подтверждает, что только диета или физические упражнения могут оказаться недостаточными.

Необходимо придерживаться регулярного режима дня

В исследовании над женщинами с избыточным весом были сравнены три подхода: только диета, только физические упражнения, сочетание правильного питания с тренировками. После 12 недель прогресс показали участницы последних двух групп, которые сочетали диету с физической активностью и соблюдали режим дня. Таким образом, для достижения стройности и улучшения самочувствия необходимо не только следить за питанием и заниматься спортом, но и придерживаться регулярного режима дня.