Станет необитаемой пустыней: Ученые назвали срок, когда все живое на Земле погибнет

Исследователи из Чикаго (США) рискнули назвать дату, когда, согласно их подсчетам, все живое на нашей планете перестанет существовать.
Это случится уже через миллиард лет
Много это или мало? Понятие относительное. Но по меркам человеческим, после нас на Земле сможет прожить еще миллионы поколений людей.
Ученые полагают, что жизнь на нашей планете начнет затухать по мере увеличения яркости нашей звезды - Солнца. Этот процесс неизбежен и обусловлен старением нашего желтого карлика. Возраст Солнца сейчас, напоминает РИА «Информинг», оценивается в 4,5 миллиарда лет.
Старение светила уже сейчас дает о себе знать.
Не исключен и вариант с «влажным парниковым эффектом», что ускорит процесс вымирания всего живого на Земле.