Информинг » Наука и техника » Новости науки » Станет необитаемой пустыней: Ученые назвали срок, когда все живое на Земле погибнет

Станет необитаемой пустыней: Ученые назвали срок, когда все живое на Земле погибнет

Image 16+
Станет необитаемой пустыней: Ученые назвали срок, когда все живое на Земле погибнет
Новости науки / О разном
Фото из открытых источников

Исследователи из Чикаго (США) рискнули назвать дату, когда, согласно их подсчетам, все живое на нашей планете перестанет существовать.

Это случится уже через миллиард лет

Много это или мало? Понятие относительное. Но по меркам человеческим, после нас на Земле сможет прожить еще миллионы поколений людей.

Ученые полагают, что жизнь на нашей планете начнет затухать по мере увеличения яркости нашей звезды - Солнца. Этот процесс неизбежен и обусловлен старением нашего желтого карлика. Возраст Солнца сейчас, напоминает РИА «Информинг», оценивается в 4,5 миллиарда лет.

Старение светила уже сейчас дает о себе знать.

«Уровень яркости Солнца вырос почти на треть. Процесс продолжится, что непременно повлечет за собой понижение уровня углекислого газа в атмосфере. Первыми пострадают цветы и растения, жизнь которых зависит от фотосинтеза. При вымирании флоры запустится цепочка вымирания других живых организмов, которые зависят от кислорода», — объяснила команда ученых под предводительством Р. Дж. Грэма.

Не исключен и вариант с «влажным парниковым эффектом», что ускорит процесс вымирания всего живого на Земле.

Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Станет необитаемой пустыней: Ученые назвали срок, когда все живое на Земле погибнет

Сегодня, 17:33

Ученые из Великобритании рассказали, как зарядить мозг энергией на сутки

29-12-2024, 14:50

В США найдены окаменелости «инопланетного» растения: ученые не могут объяснить его происхождение

26-12-2024, 12:45

Ученые: интернет может стать антидепрессантом для пожилых людей

23-12-2024, 11:31

Ученые во время экспедиции в Перу обнаружили 27 новых видов животных

21-12-2024, 11:58

21 декабря - день зимнего солнцестояния: в Московском планетарии рассказали о самом коротком дне в 2024 году

21-12-2024, 00:38

Прошло исследование: ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в США - The Guardian

19-12-2024, 17:18

The Astrophysical Journal: Ученые подтвердили существование массивных планет вокруг старых звезд

18-12-2024, 10:31

Ученые: бобовые по содержанию белка могут конкурировать с мясом

15-12-2024, 18:33

«КП»: астероид упадет в районе Якутии 3 декабря 2024 года

3-12-2024, 16:17

В Кении во время раскопок найдено доказательство сосуществования двух видов людей

29-11-2024, 16:02

BJSM: гуляйте - часовая прогулка продлевает жизнь примерно на шесть часов

27-11-2024, 14:55

Ученые назвали напитки, употребление которых с «тяжелой» пищей поможет нейтрализовать вредное воздействие жиров на сосуды

18-11-2024, 18:24

Комета ATLAS уже приблизилась к Земле на минимальное расстояние: когда, где и как долго за ней можно наблюдать

15-10-2024, 13:33

Астрономы в предвкушении наблюдения за эпичным взрывом T Coronae Borealis

9-10-2024, 16:29

Ученые из США смогли обратить диабет вспять

16-07-2024, 13:58

Новая болезнь угрожает здоровью тысяч людей: вызывает инвалидность

13-07-2024, 09:48

Простой физический тест покажет, сколько лет вам осталось жить

10-07-2024, 13:33

Революционный прорыв в борьбе с раком: Найдены механизмы управления опухолью

10-07-2024, 08:58

Ученый-археолог Деревянко рассказал о третьей гипотезе происхождения человека

30-06-2024, 09:13

Новости партнеров
2023
ru-RU