Станет необитаемой пустыней: Ученые назвали срок, когда все живое на Земле погибнет

Исследователи из Чикаго (США) рискнули назвать дату, когда, согласно их подсчетам, все живое на нашей планете перестанет существовать.

Это случится уже через миллиард лет

Много это или мало? Понятие относительное. Но по меркам человеческим, после нас на Земле сможет прожить еще миллионы поколений людей.

Ученые полагают, что жизнь на нашей планете начнет затухать по мере увеличения яркости нашей звезды - Солнца. Этот процесс неизбежен и обусловлен старением нашего желтого карлика. Возраст Солнца сейчас, напоминает РИА «Информинг», оценивается в 4,5 миллиарда лет.

Старение светила уже сейчас дает о себе знать.

«Уровень яркости Солнца вырос почти на треть. Процесс продолжится, что непременно повлечет за собой понижение уровня углекислого газа в атмосфере. Первыми пострадают цветы и растения, жизнь которых зависит от фотосинтеза. При вымирании флоры запустится цепочка вымирания других живых организмов, которые зависят от кислорода», — объяснила команда ученых под предводительством Р. Дж. Грэма.

Не исключен и вариант с «влажным парниковым эффектом», что ускорит процесс вымирания всего живого на Земле.