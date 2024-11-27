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BJSM: гуляйте - часовая прогулка продлевает жизнь примерно на шесть часов

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BJSM: гуляйте - часовая прогулка продлевает жизнь примерно на шесть часов
Новости науки
Фото из открытых источников

Исследователи выяснили, на сколько может продлить человеку одна прогулка продолжительностью в час. Результаты работы ученых из Университета Гриффита опубликованы на страницах British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Одна часовая прогулка может увеличить продолжительность жизни неактивного человека примерно на 6 часов

Из публикации следует, что на первом этапе исследователями были оценены показатели смертности в Штатах по состоянию на 2019 год - за основу была взята информация Национального центра статистики здравоохранения. Эти данные затем были сопоставлены со сведениями об уровне физических нагрузок умерших людей.

Подсчеты ученых показали, что если бы эти люди (речь о тех, кому было свыше 40 лет) были активны на уровне 25% самых подвижных представителей населения страны, они могли бы прожить примерно на 5,3 года больше, чем прожили.

И наибольший прирост продолжительности жизни в случае, если бы американцы уделяли ежедневно по часу под ходьбу на свежем воздухе, фиксировался бы среди лиц, ведущих сидячий образ жизни и пренебрегающих физической активностью, передает «Газета.ру».

Информационное агентство «Informing»

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