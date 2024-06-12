В Сибири начали резкий рост «врата в ад»

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова опубликовали данные, указывающие на стремительное увеличение термокарстовой впадины в Верхоянском районе Якутии, известной как «сибирские врата в ад».

Батагайский кратер

Исследователи использовали спутниковые снимки, дистанционное зондирование и лабораторные образцы, чтобы оценить масштабы расширения впадины, известной как Батагайский кратер. Процесс увеличения кратера связан с таянием вечной мерзлоты, вызванным потеплением в этом регионе. Ученые отмечают, что температура воздуха в Верхоянском районе превышает средние показатели, что приводит к ускоренному отступлению льда со скоростью 5-15 метров в год.

Расширение «врат ада»

Специалисты предупреждают, что по таким темпам Батагайский кратер за ближайшие два десятилетия может поглотить соседнюю долину. Это расширение «врат ада» также может оказать влияние на местную речную систему. Ученые отмечают, что таяние мерзлоты уже усиливает эрозию берегов реки Батагай, что может негативно сказаться на реке Яна — основной водной артерии региона.