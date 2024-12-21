Информинг » Здоровье » Доктор Дюк рассказал, что нельзя есть и пить вечером, чтобы спать хорошо

Доктор Дюк рассказал, что нельзя есть и пить вечером, чтобы спать хорошо

Image 16+
Доктор Дюк рассказал, что нельзя есть и пить вечером, чтобы спать хорошо
Здоровье
Фото из открытых источников

После шести часов вечера не стоит есть некоторые продукты, а также употреблять определённые напитки.
Они мешают качественному сну и даже могут вызвать бессонницу.

Об этом пишет британское издание Тhe mirror со ссылкой на слова доктора Оскара Дюка.

В списке всего два продукта - алкоголь и сыры

Доктор Дюк отметил, что губительное влияние спиртных напитков на сон доказано многими исследованиями. Он пояснил, что когда человек выпивает бокал-другой вина или чего-то покрепче, его одолевает сон. Однако он впадает сразу в фазу глубокого сна, минуя при этом две фазы лёгкого сна, которые просто необходимы для нормального отдыха.
Что касается сыров, доктор признал, что нет обоснованного научного доказательства их негативного влияния на сон. Однако имеются ряд наблюдений. Люди, которые употребляли незадолго до того, как отправиться в объятия Морфея, алкоголь, часто пробуждались посреди ночи.

Вероятнее всего, это связано с тем, что сыр - это всё-таки жирная еда, которая нагружает желудок. Существует также версия, что сыр негативно сказывается на качестве сна из-за содержания в нём тирамина.

Информационное агентство «Informing»

Списывают на усталость: гериатр Ткачева назвала опасный дефицит для пожилых

Списывают на усталость: гериатр Ткачева назвала опасный дефицит для пожилых

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ученые: интернет может стать антидепрессантом для пожилых людей

Сегодня, 11:31

Гастроэнтеролог Кашух призвала не увлекаться чаем с бутербродами, чтобы не «заработать» гастрит

Вчера, 13:22

Списывают на усталость: гериатр Ткачева назвала опасный дефицит для пожилых

Вчера, 12:45

Врач Антонов раскрыл, сколько вина может заменить Виагру

21-12-2024, 12:34

Доктор Дюк рассказал, что нельзя есть и пить вечером, чтобы спать хорошо

21-12-2024, 00:30

Медики назвали признаки недостатка жидкости в организме зимой

20-12-2024, 16:40

Психологи объяснили, почему во время новогодних праздников тяга к жирной пище и сладостям увеличивается

20-12-2024, 13:35

Врач Исаев порекомендовал наладить сон: бессонница повышает риск развития гипертонии на 60%

20-12-2024, 12:01

«Могут нарушить циркадные ритмы»: сомнолог Бузунов раскрыл опасность новогодних гирлянд

20-12-2024, 10:08

Офтальмолог Геворкян предупредила, что двоение в глазах может быть признаком катаракты

19-12-2024, 20:52

Врач Чернышова предупредила о паразитах, которые водятся в красной икре

19-12-2024, 15:46

Фармаколог Логинов перечислил три основных минуса дженериков

19-12-2024, 12:52

Врач Булгакова: новогодние салаты, даже если они хранятся в холодильнике, нужно съедать за один-два дня

18-12-2024, 14:35

SHOT: Граждане а РФ массово жалуются на эпидемию «легкого ковида»

18-12-2024, 13:50

Врач Арсланова объяснила, как отличить депрессию от плохого настроения

18-12-2024, 12:16

Врач Гершевская предупредила о том, что шум и шелест в ушах может быть признаком проблем с сосудами

17-12-2024, 12:46

Врач Тяжельников напомнил о пользе холодца: улучшает плотность костей, облегчает похмелье

16-12-2024, 10:37

Ученые: бобовые по содержанию белка могут конкурировать с мясом

15-12-2024, 18:33

Врач Мельникова порекомендовала употреблять не более трех мандаринов в сутки

15-12-2024, 10:50

«Синдром новогодней елки»: какими симптомами проявляется и как его предотвратить

14-12-2024, 08:58

Новости партнеров
2023
ru-RU