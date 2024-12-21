Доктор Дюк рассказал, что нельзя есть и пить вечером, чтобы спать хорошо

После шести часов вечера не стоит есть некоторые продукты, а также употреблять определённые напитки.

Они мешают качественному сну и даже могут вызвать бессонницу.

Об этом пишет британское издание Тhe mirror со ссылкой на слова доктора Оскара Дюка.

В списке всего два продукта - алкоголь и сыры

Доктор Дюк отметил, что губительное влияние спиртных напитков на сон доказано многими исследованиями. Он пояснил, что когда человек выпивает бокал-другой вина или чего-то покрепче, его одолевает сон. Однако он впадает сразу в фазу глубокого сна, минуя при этом две фазы лёгкого сна, которые просто необходимы для нормального отдыха.

Что касается сыров, доктор признал, что нет обоснованного научного доказательства их негативного влияния на сон. Однако имеются ряд наблюдений. Люди, которые употребляли незадолго до того, как отправиться в объятия Морфея, алкоголь, часто пробуждались посреди ночи.

Вероятнее всего, это связано с тем, что сыр - это всё-таки жирная еда, которая нагружает желудок. Существует также версия, что сыр негативно сказывается на качестве сна из-за содержания в нём тирамина.