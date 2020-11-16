PlayStation 5 может стать последней игровой приставкой от Sony.

Игровые приставки от Sony успешно могут эксплуатироваться 6-7 лет, что существенно больше, чем у современных ПК. Ценник PlayStation 5, как и Xbox Series X многие называли высоким. В тоже время по слухам, компания Sony пошла на то, чтобы продавать их в минус и вернуть хоть какую-то часть от вложений в разработку.

Не исключено, что разработчики PlayStation 5 и Xbox Series X попытаются продлить жизненный цикл своих приставок еще больше, чтобы обеспечить продажи дольше изначально планированного срока и отбить вложения в их создание.

В случае, если в ближайшие несколько лет облачные игровые сервисы вроде Google Stadia и Apple Arcade получат сильный толчок в развитии, то ни PlayStation 6, ни преемницы Xbox Series X уже не будет.

Эксперты говорят о том, что игровые сервисы подобного типа могут действительно в будущем конкурировать с игровыми консолями. Их преимущество в том, что игрок получает возможность играть на любом устройстве. Поэтому, если производительность игровых сервисов улучшится, они станут удобнее, а также увеличится каталог доступных игр, игровые консоли уже не будут пользоваться успехом и разработкой их перестанут заниматься.