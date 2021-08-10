В Британии среди госпитализированных с коронавирусом почти 35% оказались полностью привитыми

Эксперты в области здравоохранения из Великобритании предупреждают о том, что вакцины снижают шансы заразиться коронавирусом или перенести болезнь в легкой форме, но не устраняют все риски. Даже две прививки не могут предотвратить заражение дельта-штаммом.

Как следует из отчета британского департамента здравоохранения (PHE), обнародованного шестого августа, на территории Королевства после полной вакцинации коронавирусом заболели несколько сотен местных жителей, и все они были госпитализированы.

В PHE также отметили, что полностью привитые люди не только с такой же легкостью, как непривитые, заболевают ковидом, но так же легко распространяют его, как и невакцинированные.

Согласно сведениям, распространенным PHE, с 19 июля по 2 августа 55,1% из 1467 человек, которые попали в стационары с дельта-штаммом, не были привиты. В то же время 34,9% - это 512 жителей Туманного Альбиона - полностью прошли иммунизацию, то есть, поставили обе дозы.

В Великобритании, напомним, используются вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer-BioNTech. По состоянию на начало этого месяца в стране полностью привито около 75% взрослого населения.

«По мере того, как большее число населения будет вакцинировано, мы увидим в больницах более высокий относительный процент вакцинированных людей», – поделились прогнозом в PHE.

Невзирая на то, что привитые заражаются и передают вирус наравне с непривитыми, вакцинацию в стране все еще считают лучшим инструментом для борьбы с COVID-19, так как прививки защищают от смерти и тяжелого течения болезни.

«Однако мы также должны помнить, что вакцины не устраняют весь риск: все еще можно заболеть COVID-19 и заразить других», - отметили в департаменте.

По данным PHE, на текущий момент на «дельта»-коронавирус приходится 99% всех случаев ковида в Британии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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