Иммунолог Крючков рассказал, какая вакцина от коронавируса дает больше побочек

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, учитывая данные исследований иностранных ученых, рассказал о том, какая вакцина от коронавируса дает больше побочных эффектов.

Он подчеркнул, что летальные исходы от вакцинации есть, и это глупо отрицать. Подобное вполне возможно, учитывая то, сколько людей по всему миру вакцинируется, тем более, что умирают и после прививок давно используемыми препаратами, поскольку на любой препарат возможна серьезная аллергия, передает Царьград .

Крючков отметил, что реже всего тяжелые аллергии бывают на аденовирусные вакцины, в частности на РНК-вакцины.

Вакцины мРНК типа могут провоцировать миокардиты и перикардиты. Миокардиты чаще бывают у молодых людей. Но они проходят легко, без критических проявлений. Перикардиты возможны чаще в возрастной группе от 50 до 60 лет. Также после аденовирусных векторных вакцин есть риск развития тромбозов и тромбоцитопении.

«Подавляющее большинство этих случаев несмертельно», - подчеркнул эксперт.

В целом же говорить о том, что какая-то вакцина дает больше побочных эффектов, однозначно сказать нельзя. Но формально, если взять открытую статистику, это, по его словам, Pfizer. А если же говорить о Европе – то AstraZeneca.

«Потом идут мРНК-вакцины, например Johnson & Johnson. Сложно ранжировать, потому что нежелательные явления редко бывают», - добавил Крючков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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