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Двойное сжигание жира: ученые предложили новый метод ходьбы для желающих похудеть

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Двойное сжигание жира: ученые предложили новый метод ходьбы для желающих похудеть
Новости науки / Здоровье
Фото из открытых источников

Не все люди, желающие похудеть, в состоянии часами заниматься в тренажерном зале. Однако сбросить лишние килограммы можно и с помощью ходьбы - главное, делать все правильно. Новую методику, которая обещает двойное сжигание жира, предложили исследователи из Миланского университета.

Экспериментальным путем они выяснили, что больше всего калорий человек будет сжигать во время так называемой прерывистой ходьбы. Иными словами, кратковременные паузы во время данного занятия позволяют увеличить затраты энергии.

Эффективными в плане двойного сжигания жиров будут и упражнения на тренажерах с имитацией ходьбы по лестнице (степперах) либо ходьба по самой лестнице.

Исследование продемонстрировало, что запасы жиров организм начинает активно сжигать еще на стадии разминки

Это период, когда обмен веществ ускоряется, а организм потребляет кислорода на 20-60% больше. Благодаря этому мышцы хорошо разогреваются, что способствует правильному набору скорости.

Ученые рекомендуют прерывистую ходьбу или занятия на таких тренажерах не только тем, кто стремится избавиться от лишнего веса. Они будут полезны и для лиц с ограниченной подвижностью.

Разумеется, прежде чем приступить к тренировкам, надо проконсультироваться с лечащим врачом или реабилитологом.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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