Черные саркофаги в Антарктиде, издающие «зловещий» сигнал: откуда они взялись и действительно ли ученые испугались?

В последние недели в рунете только и разговоров, что о найденных в Антарктиде черных саркофагах, из которых исходил зловещий сигнал. Заметки об этом появились во многих изданиях. При этом СМИ ссылались друг на друга, не указывая первоисточник. Однако, похоже, он все-таки найден.

Как пишет издание «СибМедиа», первым о якобы найденных в Антарктиде саркофагах, из которых идет зловещий сигнал, написал Дзен-канал «Границы неизведанного с Дмитрием Джулиусом».

Черные саркофаги в Антарктиде: где увидеть реальное фото?

Утверждается, что в основе заметки совершенно конспирологическая теория об искусственном происхождении Земли, а также версия, «что кто-то скрыл нашу планету от связи с большим космосом».

В рассказе говорится о некой экспедиции ученых из России, США, Китая и Индии, которые на просторах Антарктиды обнаружили эти самые черные саркофаги, которые как будто были вырезаны из лазера и сохраняли тепло.

Вскрыв один из них, они якобы обнаружили там горячий цилиндр, а после этого столкнулись с необъяснимым.

На всех экранах станции ученых в Антарктиде якобы появилось сообщение с предупреждением: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен»

Автор повествования выкладывает собственную версию, отмечая, что саркофаги могут быть некой защитой от контактов с неизвестными цивилизациями, враждебно настроенных к нам, землянам.

Ученые испугались зловещего сигнала, издаваемого черными саркофагами из Антарктиды

«Сибмедиа» полагает, что эта история написана по мотивам романа писателя Говарда Лавкрафта «Хребты безумия». Но ничего общего с реальностью не имеет.