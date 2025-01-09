Информинг » Наука и техника » Новости науки » Черные саркофаги в Антарктиде, издающие «зловещий» сигнал: откуда они взялись и действительно ли ученые испугались?

Черные саркофаги в Антарктиде, издающие «зловещий» сигнал: откуда они взялись и действительно ли ученые испугались?

Image 16+
Черные саркофаги в Антарктиде, издающие «зловещий» сигнал: откуда они взялись и действительно ли ученые испугались?
Новости науки / О разном
Фото из открытых источников

В последние недели в рунете только и разговоров, что о найденных в Антарктиде черных саркофагах, из которых исходил зловещий сигнал. Заметки об этом появились во многих изданиях. При этом СМИ ссылались друг на друга, не указывая первоисточник. Однако, похоже, он все-таки найден.

Как пишет издание «СибМедиа», первым о якобы найденных в Антарктиде саркофагах, из которых идет зловещий сигнал, написал Дзен-канал «Границы неизведанного с Дмитрием Джулиусом».

Черные саркофаги в Антарктиде: где увидеть реальное фото?

Утверждается, что в основе заметки совершенно конспирологическая теория об искусственном происхождении Земли, а также версия, «что кто-то скрыл нашу планету от связи с большим космосом».

В рассказе говорится о некой экспедиции ученых из России, США, Китая и Индии, которые на просторах Антарктиды обнаружили эти самые черные саркофаги, которые как будто были вырезаны из лазера и сохраняли тепло.

Вскрыв один из них, они якобы обнаружили там горячий цилиндр, а после этого столкнулись с необъяснимым.

На всех экранах станции ученых в Антарктиде якобы появилось сообщение с предупреждением: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен»

Автор повествования выкладывает собственную версию, отмечая, что саркофаги могут быть некой защитой от контактов с неизвестными цивилизациями, враждебно настроенных к нам, землянам.

Ученые испугались зловещего сигнала, издаваемого черными саркофагами из Антарктиды

«Сибмедиа» полагает, что эта история написана по мотивам романа писателя Говарда Лавкрафта «Хребты безумия». Но ничего общего с реальностью не имеет.

«Ни одна экспедиция подобных открытий не делала, хотя ряд СМИ цитируют оригинал рассказа, выдавая это за правду», - заключили в издании.

Информационное агентство «Informing»

Изобилие в магазинах: профессор Бергманн выяснил, к чему это ведет

Изобилие в магазинах: профессор Бергманн выяснил, к чему это ведет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Nature: британские ученые восстановили смертоносную бактерию VI века

Сегодня, 13:19

Ученые из Германии подсчитали, сколько людей погибнет в результате изменения климата к 2100 году

Вчера, 18:00

Черные саркофаги в Антарктиде, издающие «зловещий» сигнал: откуда они взялись и действительно ли ученые испугались?

9-01-2025, 14:45

Океанологи из США: усиление течений в Тихом океане ведет к аномалиям

9-01-2025, 13:03

Изобилие в магазинах: профессор Бергманн выяснил, к чему это ведет

9-01-2025, 10:31

Это как ядерная бомба: в Британии уверены, что искусственный интеллект угрожает безопасной жизни человечества

8-01-2025, 10:28

Доказательства реального существования Адама и Евы практически найдены

7-01-2025, 23:10

Ведет к Ноеву Ковчегу: древняя карта подсказала, где может находиться библейский корабль

7-01-2025, 15:30

Ученые из США, возможно, обнаружили скопление душ в космосе

7-01-2025, 14:50

«Ледник Судного дня» в Антарктиде находится на грани полного разрушения: уровень мирового океана может подняться, ряд городов уйдут под воду

6-01-2025, 14:46

Появление «загадочной» двери в Антарктиде на Google Maps объяснили ученые

5-01-2025, 19:33

Искусственный интеллект имеет огромный потенциал к археологическим открытиям: древнее сооружение под Аравийской пустыней он уже обнаружил

4-01-2025, 17:43

Ученые обнадежили: новая модель показала, что жизнь на земле просуществует еще как минимум 1,7 млрд лет

3-01-2025, 14:12

Станет необитаемой пустыней: Ученые назвали срок, когда все живое на Земле погибнет

2-01-2025, 17:33

Ученые из Великобритании рассказали, как зарядить мозг энергией на сутки

29-12-2024, 14:50

В США найдены окаменелости «инопланетного» растения: ученые не могут объяснить его происхождение

26-12-2024, 12:45

Ученые: интернет может стать антидепрессантом для пожилых людей

23-12-2024, 11:31

Ученые во время экспедиции в Перу обнаружили 27 новых видов животных

21-12-2024, 11:58

21 декабря - день зимнего солнцестояния: в Московском планетарии рассказали о самом коротком дне в 2024 году

21-12-2024, 00:38

Прошло исследование: ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в США - The Guardian

19-12-2024, 17:18

Новости партнеров
2023
ru-RU