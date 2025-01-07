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Доказательства реального существования Адама и Евы практически найдены

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Доказательства реального существования Адама и Евы практически найдены
Новости науки / О разном
Фото: Javier_Art_Photography

Адам и Ева, которые положили начало роду человеческому, реально существовали. Настоящее доказательства этого недавно выявили ученые после изучения записей в Библии, передает РИА Информинг со ссылкой на профессора Эрика Клайна.

Эдемский сад и «митохондриальная Ева»

По словам ученого, версия о том, что Эдемский сад мог находиться на территории Месопотамии, выглядит реально. Если обратиться к Библейскому повествованию, там можно наткнуться на упоминание о том, что райский сад был расположен на востоке.

Вероятно, восточнее Израиля. Также идет речь о реках, связанных с Эдемским садом (вероятно, Тигр и Евфрат).

Таким образом, ученые полагают, что все люди, которые обитали и обитают на земле, являются потомками одной женщины.

Ее они обозначают как «митохондриальную Еву», отмечает британский таблоид Daily Mail.

Предполагается, что она жила примерно 200 000 лет назад на территории современной Африки.

Адам и Ева были одной из нескольких пар людей, которые в тот момент обитали на планете.

Стоит особенно подчеркнуть, что не все исследователи данную точку зрения поддерживает. Их главный аргумент - отсутствие каких-либо доказательств того, что люди произошли стали плодом любви Адама и Евы.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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