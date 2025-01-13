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Квантовое решение «парадокс мертвого дедушки» скручивает время вспять - ученые

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Квантовое решение «парадокс мертвого дедушки» скручивает время вспять - ученые
Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Физики утверждают, что нашли решение знаменитого парадокса мертвого дедушки.

Время – иллюзия? Ученые разгадали тайну путешествий во времени

Парадокс убитого дедушки начали описывать писатели-фантасты почти столетие назад.

В его основе - машина времени и путешествие в прошлое.

Если человек случайно навредит своему предку и тот не обзаведётся потомством, то в результате этот путешественник не родится и в итоге не сможет перемещаться.

Согласно новой теории, озвученной физиком Лоренцо Гавассино, квантовая механика позволяет путешествовать во времени без риска создания временных парадоксов.

Ключевую роль в этом играет обращение энтропии, то есть процесс старения может идти вспять.

Это открытие ставит под сомнение общепринятое представление о линейности времени и открывает новые горизонты для научной фантастики.

В общей теории относительности все виды энергии и импульса выступают в качестве источников гравитации, а не только массы. Это может означать, что при вращении материи пространство-время способно «скручиваться» вокруг нее — объяснился физик.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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