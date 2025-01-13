Квантовое решение «парадокс мертвого дедушки» скручивает время вспять - ученые

Физики утверждают, что нашли решение знаменитого парадокса мертвого дедушки.
Время – иллюзия? Ученые разгадали тайну путешествий во времени
Парадокс убитого дедушки начали описывать писатели-фантасты почти столетие назад.
В его основе - машина времени и путешествие в прошлое.
Если человек случайно навредит своему предку и тот не обзаведётся потомством, то в результате этот путешественник не родится и в итоге не сможет перемещаться.
Согласно новой теории, озвученной физиком Лоренцо Гавассино, квантовая механика позволяет путешествовать во времени без риска создания временных парадоксов.
Ключевую роль в этом играет обращение энтропии, то есть процесс старения может идти вспять.
Это открытие ставит под сомнение общепринятое представление о линейности времени и открывает новые горизонты для научной фантастики.