Информинг » Наука и техника » Мир после нас: что станет с Землей, если людей не станет? Ужасающие прогнозы ученых

Мир после нас: что станет с Землей, если людей не станет? Ужасающие прогнозы ученых

Image 16+
Мир после нас: что станет с Землей, если людей не станет? Ужасающие прогнозы ученых
Наука и техника / О разном
Фото из открытых источников

Представьте, что в одночасье все люди исчезли. Каким станет наш мир? Ученые уже представили, как будет выглядеть планета без нас. Перспектива выглядит ужасающей.

Города, в которых некогда бурлила жизнь, погружаются в тишину. Здания разрушаются, дороги зарастают...

Как и с какой скоростью все это будет происходить, зависит от причин гибели человечества, пишет Медиапоток.

Конец света: что будет после людей?

Если бы люди исчезли в результате катастрофы глобального характера, такой как ядерная война или падение астероида, последствия были бы катастрофическими. Атомные электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и другие промышленные объекты вышли бы из-под контроля, вызвав масштабные пожары, взрывы и выбросы токсичных веществ.

Радиация отравляла бы почву и воду, а выбросы парниковых газов привели бы к резким изменениям климата.

Даже если бы люди как вид исчезли в силу естественных причин (так называемых мирных), последствия все равно были бы значительными.

Без постоянного ухода сельскохозяйственные угодья зарастали бы сорняками, а города постепенно разрушались бы под воздействием стихий.

Домашние животные без ухода человека тоже двигались бы к вымиранию.

В течение первых нескольких десятилетий природа начала бы активно восстанавливать свои позиции.

Леса захватывали бы бывшие мегаполисы, реки очищались бы от загрязнений. Однако, следы человеческой цивилизации сохранялись бы еще очень долго.

Пластик, металл и другие искусственные материалы разлагались бы очень медленно, а радиоактивные отходы оставались бы опасными на протяжении тысячелетий.

Многие виды растений и животных, адаптировавшиеся к жизни рядом с человеком, вымерли бы. Но у природы было бы своё решение. Новые виды представителей флоры  и фауны заняли бы освободившиеся ниши.

Уже через несколько тысяч лет от нашей цивилизации остались бы в качестве доказательства того, что она действительно существовала, лишь геологические отложения.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

«Фермы трупов»: для чего нужны и почему они так интересны науке

«Фермы трупов»: для чего нужны и почему они так интересны науке

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ученые научили искусственный интеллект диагностировать болезни по цвету языка: к чему ведет этот прорыв

Вчера, 18:59

Сутки уменьшаются: как резонанс Шумана влияет на восприятие времени

Вчера, 13:35

Аэрогрили стали самой продаваемой электроникой в России в новогодние праздники

Вчера, 12:59

Ученые предупредили: следующее извержение супервулкана может обернуться катастрофой глобального масштаба

14-01-2025, 21:09

Ученые предположили, что будет, если человечество внезапно обретет бессмертие

14-01-2025, 10:31

Прупреждение доктора Нафиза Ахмеда: конец света может случиться уже завтра

13-01-2025, 18:52

«Фермы трупов»: для чего нужны и почему они так интересны науке

13-01-2025, 14:00

Мир после нас: что станет с Землей, если людей не станет? Ужасающие прогнозы ученых

13-01-2025, 13:09

Квантовое решение "парадокс мертвого дедушки" скручивает время вспять - ученые

13-01-2025, 10:51

Искусственный интеллект корпорации Apple продолжает бессовестно врать

7-01-2025, 19:50

Японская компания Kirin презентовала современный ЗОЖ-гаджет - электронную ложку, которая заменит соль

7-01-2025, 15:48

Атомные подлодки-невидимки рискуют стать видимыми из-за возможностей искусственного интеллекта

5-01-2025, 21:37

OWASP: искусственный интеллект породил новые угрозы в виде промпт–инъекций - плюс еще одна фобия в списке многих

4-01-2025, 13:15

Чего стоит ждать землянам после первой в 2025 году вспышки на Солнце X-класса

4-01-2025, 12:38

Вы только представьте! Камеру на 500 МП получит преемник флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra

3-01-2025, 16:08

История повторяется: доля рынка Windows 11 снова падает, а Windows 10 растет

1-01-2025, 22:30

Ford отзывает свыше 20 тысяч гибридов из-за заводского дефекта с батареей

1-01-2025, 14:24

Три полезных новогодних салата из простых продуктов, которые порекомендовал нам приготовить ИИ

31-12-2024, 10:09

Stels-истребители шестого поколения увидели в небе над Китаем

29-12-2024, 16:05

Россиян предупредили о схеме мошенничества с использованием NFC

28-12-2024, 09:28

Новости партнеров
2023
ru-RU