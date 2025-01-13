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Прупреждение доктора Нафиза Ахмеда: конец света может случиться уже завтра

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Прупреждение доктора Нафиза Ахмеда: конец света может случиться уже завтра
Наука и техника / О разном
Фото из открытых источников

Многие люди пытаются найти ответ на вопрос о том, когда настанет конец света, в пророчествах и прогнозах. Но всё гораздо проще, полагает доктор Нафиз Ахмед.

По его словам, человечество сейчас находится на пике критической точки.

Достаточно малой искры, чтобы конец света наступил уже завтра

Причины прекращения человека разумного могут быть самыми разными.

Это и глобальная ядерная война, и вышедший из-под контроля людей искусственный интеллект, и стихийные бедствия.

Ключевая проблема человечества сейчас в том, что промышленная цивилизация сталкивается с очень интенсивным упадком, и это может сорвать появление нового и превосходного «жизненного цикла» для человеческого вида, — высказался доктор Ахмед.

По его мнению, конец света случится или завтра (образно говоря, подразумевая наши дни, - Авт.), или вообще никогда.

Доктор также допускает масштабный скачок в эволюции человека.

Всего же человечество в своём развитии проходит четыре цикла-рост, стабильность, упадок и окончательная трансформация.

По оценке Ахмеда, в настоящее время мир переживает стадию упадка, передаёт издание Медиапоток.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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